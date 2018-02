Muzychuk: La repercusión de no ir a Arabia nos hace ver que no estamos solas

La ucraniana Anna Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez en 2016 y que renunció a defender su título en 2017 por las normas impuestas a las mujeres en Arabia Saudí, sede del torneo, explicó este jueves que la repercusión que ha tenido su decisión ha hecho que ella y su hermana no se sientan solas en la lucha por los derechos de las mujeres.

Muzychuk realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con Mónica Oltra, vicepresidente de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

"Fue muy difícil tomar la decisión porque no sabía qué iba a pasar después. Nunca me había enfrentado a una decisión así pero ha sido magnífico que a tanta gente alrededor del mundo le haya importado. Los medios más importantes han escrito de este caso y es muy importante esa repercusión porque así entendemos que no estamos solas", señaló.

La ajedrecista ucraniana reiteró lo complejo que fue tomar una decisión que implicaba renunciar a ganar una suma importante de dinero. "Pero pienso que es importante coger distancia y mostrar que hay un problema real, que las mujeres deben ser tratadas bien".

De hecho instó a las distintas federaciones a que las competiciones mundiales "se celebren donde los derechos de las mujeres sean defendidos y las mujeres se sientan cómodas".

"Estoy muy contenta de estar aquí en Valencia y de haber conocido a Mónica Oltra, una persona que comparte nuestros valores y que lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo", apuntó.

Oltra, por su parte, alabó su postura y su renuncia a competir en un campeonato "en el que eran favoritas por visibilizar la situación de las mujeres y por no querer doblarse a unas normas que discriminan a las mujeres y las tratan como seres de segunda".

La vicepresidenta valenciana señaló que en el encuentro que mantuvieron tanto Anna como su hermana Mariya les pusieron al corriente de que las primeras reglas de juego conocidas del ajedrez "son del siglo XV, de 1495, de un autor valenciano de Segorbe".

"Anna conocía perfectamente el poema que, además, introduce por primera vez la reina o la dama en el ajedrez y sabemos que es la pieza más potente y que mejores movimientos puede hacer en el tablero", apuntó.

"Hemos destacado que era una coincidencia esa potencia de las mujeres y que ellas estuvieran aquí en Valencia defendiendo la potencia de las mujeres en el mundo del ajedrez y de los derechos de las mujeres que, como dicen ellas, no deja de ser la defensa de los derechos humanos", subrayó.

Oltra señaló que con su gesto "han puesto en el foco los problemas de mujeres en determinados países y el machismo que pervive en gran parte de las sociedades, así que ya han contribuido a visibilizar la situación de los derechos de las mujeres y a cambiar un poco este mundo para mejor".