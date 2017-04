Nacho Duato estrena en Berlín "Tierra", relato de la destrucción del planeta

El coreógrafo español Nacho Duato estrena hoy con el Staatsballet de Berlín la obra "Tierra", un relato de la destrucción del planeta por el hombre acompañado de la música del compositor Pedro Alcalde y de Sergio Caballero, uno de los directores del festival de música electrónica Sónar.

Tras "Herrumbre", obra centrada en la violencia y las torturas, es la segunda coreografía con trasfondo sociopolítico que Duato presenta con el ballet estatal de Berlín, cuerpo que dirige desde 2014 y que abandonará en 2018, un año antes de lo previsto.

Treinta bailarines, con deportivas y zapatillas de danza, muestra en escena la confrontación de la técnica y la naturaleza en la era del antropoceno, término con el que se ha designado a la actual época geológica, definida por el impacto global de la acción del ser humano sobre los ecosistemas terrestres.

La escenografía corre a cargo del colectivo artístico croata-austríaco Numen, mientras que Beata Borrmann ha diseñado el vestuario de una obra que buscas exponer la huella del ser humano en el planeta, sus habitantes y la naturaleza.

Junto a "Tierra", Duato ha incluido en el programa del Staatsballet "The art of not looking back", del británico-israelí Hofesh Shechter.

Considerado una de las estrellas de la escena internacional de la danza y conocido por sus coreografías excesivas, Shechter presenta una obra creada en 2009 para el Festival de Brighton sólo para bailarinas.

Más que por la precisión de los movimientos, destaca el Staatsballet, el coreógrafo apuesta por la energía y la elasticidad y busca despertar sentimientos en una comunicación emocional con el público.