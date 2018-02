La novela "Nick Cave: Mercy on me" desnuda en viñetas al artista australiano

Una biografía de Nick Cave a través de sus canciones, esto es lo que ha construido Reinhart Kleist, el guionista y dibujante en la novela gráfica "Nick Cave: Mercy on me", una "reflexión" sobre la "relación entre el hombre y el arte" a través de las canciones del artista australiano.

Así lo ha explicado a Efe Kleist en una entrevista en la que ha contado como el propio Cave, después de que desde su agencia no le dieran "muchas esperanzas", fue el que le envió un mail para decirle que era un gran admirador de la biografía sobre Johnny Cash que el autor alemán había hecho unos años antes.

"Cave es un gran fanático de los cómics y después de este correo tuvimos algunas conversaciones más por correo. Saber que él estaba de mi parte fue de gran ayuda durante el difícil y duradero trabajo de casi 3 años", ha recordado este autor que estará en la feria Héroes Comic Con de Valencia ( del 23 al 25 de febrero).

Y así, con su complicidad, Kleist se embarcó en una obra en la que abarca desde su juventud en la Australia rural, hasta su primeros años en el mundo de la música y su posterior ascenso al Olimpo del rock. Pero Kleist tenía claro que lo que quería hacer era un "reflexionar" sobre el cantante y sobre su trabajo.

"Para ello tuve que alejarme de volver a contar los hechos y tuve que crear mi propio Nick Cave. Por eso la novela tiene algunos hechos, como cómo se convirtió en el Cave que conocemos, pero se trata más de la relación entre el hombre y su arte; y sobre el arte en general", ha descrito sobre este libro editado por ECC.

Aunque en "Nick Cave: Mercy on me", Kleist se dio cuenta de que la vida del líder de la banda "Nick Cave and The Bad Seeds" y su trabajo "está muy unidos, mucho más que en cualquier músico en el que pueda pensar".

"La música -ha expresado- refleja todo tipo de fases difíciles que estaba atravesando. En "The mercy seat", por ejemplo, no se trata de un convicto, se trata de él mismo. Como él me dijo, se trataba de un grito de ayuda. Así que he usado muchas de sus canciones como historias cortas en la narración, para ilustrar las fases de su vida".

Según ha confesado también, lo que más le atrajo de la figura de Cave es su "devoción por hacer arte", así como su "adicción al trabajo": "Él es mucho peor que yo", ha reconocido.

"Lo que más me impresionó en las conversaciones que tuve con él fue que teníamos los mismos pensamientos sobre la fascinación de crear algo que cobra vida cuando imaginas una historia. Eso coloca al artista en una especie de posición divina. Y esa fue la idea que hay detrás de usar a algunos de sus personajes para contar partes de su biografía y así confrontarlo con su malvado destino", ha dicho.

Realizado en blanco y negro, esta obra de mas de 300 páginas se convierte en una manera de conocer a ese Nick Cave que se deja ver a través de sus canciones.

Pero, gracias al lenguaje de la viñeta, según ha añadido el autor, se ha visto con la posibilidad de "hacer de todo". "Nick me dijo que hasta podía dispararle a la luna. Así que lo hice", ha concluido.