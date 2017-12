Noelia, niña de los 4 millones: "He pensado muchas veces en cantar el Gordo"

Noelia, la pequeña que ha entonado los 4 millones de euros del primer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, ha manifestado a los periodistas entre muestras evidentes de alegría y satisfacción que había pensado muchas veces en cantar el Gordo.

Y lo ha hecho en la penúltima bola del último alambre de la sexta, cuando Noelia, de trece años, como el resto de sus compañeros, comenzaban ya a ponerse nerviosos porque la serie terminaba sin haber repartido ilusión.

"Pensé que no iba a cantar ningún premio", ha confesado la chica, que debuta en el Sorteo después de mucho tiempo ansiándolo.

Cuando sacó la bola premiada no se lo podía creer."Me temblaban las piernas un montón", ha admitido para añadir: "pensaba que era mentira y que no era la bola de verdad".

Por su parte, Youssef, también de trece años y encargado de cantar los números, notó especialmente los nervios en las manos.

Este es el "quinto o sexto" año en que participa en el Sorteo, pero El Gordo no es su premio predilecto: "el segundo premio es mi favorito porque lo canté yo", ha explicado el pequeño.

Aunque como Noelia, probablemente no pueda repetir por su edad, Youssef se muestra confiado.

"El año que viene, otra vez", ha asegurado con convicción ante la prensa, todo sea por volver a experimentar la "adrenalina" y la "emoción" que le causa el Sorteo de Lotería de Navidad.

Santa Daniela de León, de diez años, encargada de extraer los premios, tampoco daba crédito cuando vio El Gordo: "al verlo me puse muy contenta", aunque los nervios no le permitieron ver el premio con claridad.

"El compañero que estaba a mi lado me dijo parad, parad, entonces yo me asusté porque pensé que había acabado el Sorteo, pero luego me di cuenta de que era el premio", ha afirmado.