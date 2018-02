Los veteranos OMD presentan en España su disco "The Punishment of Luxury"

Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), el veterano dúo de "synth pop" formado por Andy McCluskey y Paul Humphrey, abre mañana su minigira española para presentar "The Punishment of Luxury", su decimotercer álbum, que llevarán primero a la sala Apolo de Barcelona y el jueves, a La Riviera de Madrid.

OMD es una de las formaciones clásicas del pop electrónico de finales de los años setenta y primeros ochenta, pioneros de un sonido que se hizo casi hegemónico entre los adolescentes más "intensos" gracias a discos como "Organisation" (1980) o "Architecture & Morality (1981), que incluían joyas que se vendieron como churros en su versión "single": "Joan of Arc", "Souvenir" o la antibelicista "Enola gay", por citar "hits" indiscutibles

"The Punishment of Luxury" es el 13º álbum de estudio del dúo escrito, grabado, producido y mezclado por los propios McCluskey y Humphreys, y el tercero desde que Humphreys retornara a la banda en 2010, tras muchos años de distanciamiento, con "History of Modern" y ya en 2013 con "English Electric".

El nuevo trabajo -cuyo título está inspirado en una obra del pintor decimonónico Giovanni Segantini- transita por caminos sonoros reconocibles, sobre todo ese pop de toques Kraftwerk, al que han añadido un trasfondo de crítica al consumismo y la comunicación excesivamente tecnificada, como muestra el vídeo de "The Punishment of Luxury", la canción homónima del álbum.

La combinación de cajas de ritmos, teclados electrónicos, arreglos orquestales (aunque suene a redundancia) y voces son los elementos más reconocibles de OMD, un grupo que a pesar de poder resultar un poco edulcorado influyó en formaciones pop posteriores que apostaron o coquetearon con lo digital.

Los OMD vienen acompañados en esta pequeña pero exitosa gira (para el concierto de Madrid ya no quedan entradas) por la organista y artista Marta Hammond, conocida también por ser la teclista y compositora de Sex Museum.

Hammond presenta su nuevo proyecto que conecta con la electrónica primitiva alemana, la psicodelia, y otras variantes del techno.