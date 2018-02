Ofenbach, un dúo de música electrónica y rock con "toque francés"

Dos jóvenes de 23 años, franceses, uno rubio (Dorian Lo), otro moreno (César de Rumel), guapos, simpáticos y con ganas de agradar. Son los integrantes de Ofenbach, un dúo francés que acaba de recoger en Colombia un disco de oro por su sencillo "Be Mine" y que dicen representar a la segunda nueva ola del "French Touch".

"Excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas", esta clásica expresión francesa (perdón, señor, no entiendo), puede usarse en este caso. Vayamos por partes.

El French Touch es "un género de música electrónica que surgió en Francia a finales de los años ochenta y que tuvo a Daft Punk como su grupo estrella". Así lo explica Dorian Lo.

"Nosotros estamos en la segunda ola, lo podemos denominar como French Touch 2.0. Nosotros mezclamos deep house con rock", añade con contundencia César de Rumel en una entrevista con Efe.

Ofenbach, que quiere seguir la estela de artistas franceses como Bob Sinclair, Kartell, Modjo, Motorbass o los reconocidos Daft Punk, llegan a Bogotá tras pasar este fin de semana por la quinta edición del EDC (Electric Daisy Carnival) de México, el festival electrónico más importante del país azteca.

Antes de lanzar su primer álbum y de promoción por América Latina, la pareja defiende un par de éxitos bajo el brazo: "Be Mine" y "Katchi".

El primer sencillo les aupó a las listas francesas, les dio popularidad en la escena electrónica y les colocó en el circuito de festivales europeos.

De su segundo trabajo, "Katchi", más de 100 millones de reproducciones en la plataforma Spotify avalan su éxito, que es una remezcla de una canción del artista de culto norteamericano Nick Waterhouse.

"Inicialmente, pensamos que "Katchi" era un canción de los años sesenta. Cuando nos dimos cuenta que eso no era así, nos pusimos en contacto con Nick y le buscamos un sonido diferente, más vintage. Fue estupendo trabajar con él", destaca Dorian Lo.

Esta conexión entre la electrónica y el rock clásico es una de las principales características de Ofenbach, un nombre que trata de homenajear al gran compositor alemán, nacionalizado francés, Jacques Offenbach.

"Cuando empezamos el proyecto, estuvimos buscando nombre por todas partes y encontramos a Offenbach. Le quitamos una F y nos pareció un nombre interesante. Era un artista con una mente muy abierta como nosotros, siempre mezclaba distintas influencias, por eso le elegimos", señala De Rummel.

Ofenbach, que también ha remezclado a la banda Portugal. The Man -remezclando "Feel It Still" y a Lily & Madeleine - "Come To Me"-, tienen en proyecto un primer álbum para este año.

"Los remix son fundamentales en nuestra carrera. Cuando trabajamos con un tema que no es nuestro, lo hacemos con amor, algo que realmente nos guste", declara Dorian Lo.

Sin embargo, según César de Rummel, la banda "cada vez menos" trabaja con canciones ajenas y está preparando su primer álbum con un sonido que "mezcla rock, blues y electrónica".

Respecto a su actuaciones en vivo,- en broma y ante la pregunta, Dorian Lo enseña su celular con la grabación de uno de sus directos-, Ofenbach ofrece "un show muy energético" que van a presentar este año por distintos festivales de Europa como el Madcool en España, el Bayern 3 Fresh de Alemania y el Electronic Love en Austria.

"Hacemos una mezcla de cosas orgánicas como el rock, con tecnología y cosas modernas", concluye De Rummel con cierta ironía.