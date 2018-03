Los Óscar desvelan el menú de "la fiesta más grande del año"

La Academia de Hollywood presentó hoy el menú del Governor's Ball, la fiesta oficial posterior a la ceremonia, creado de nuevo por el chef austríaco Wolfgang Puck para deleite de los 1.500 invitados que acudirán a la cita.

"Solo lo hacemos una vez al año y es sin duda la semana más excitante para mí y mi equipo. Es la fiesta más grande y todos estamos emocionados. Uno no se cansa de este trabajo", dijo Puck a Efe mientras preparaba a la plancha ternera Wagyu, de la prefectura de Miyazaki, al sur de Japón.

"Es la mejor del mundo", apuntó el cocinero, que se encarga del menú por vigésimo cuarto año seguido.

"Siempre estamos probando cosas nuevas y mantenemos algunos platos que son muy exitosos siempre, como el pastel de pollo, las patatas con caviar o las trufas negras provenientes de Francia", indicó el chef, que contará para el domingo por la noche con un equipo compuesto por 850 camareros y ayudantes y 300 cocineros y asistentes de cocina.

Todo ello para crear un total de 4.800 platos pequeños a partir de 136 kilos de ternera Wagyu, 159 kilos de atún, 20 rodaballos salvajes, 15 kilos de caviar, 7.500 gambas, 250 langostas, 800 patas de cangrejo, 159 kilos de sushi, 50 pargos, 45 kilos de vieiras, 200 kilos de salmón ahumado, 500 róbalos negros y 400 pizzas, entre otros alimentos.

No faltarán los tradicionales panecillos con siluetas del Óscar (alrededor de 6.500) y los mini-Óscars de chocolate (se repartirán unos 7.000 "para que no haya perdedores en la sala", advirtió Puck).

Además, habrá 1.400 botellas de champán Piper-Heidsieck y se servirán unos 11.000 vasos de vino de la bodega de Francis Ford Coppola (tanto de Chardonnay como de Cabernet Sauvignon).

Toda la comida que no se use se destinará a la organización sin fines de lucro "Chefs to End Hunger", que la distribuirá a agencias locales donde se alimenta a los sin techo.

La decoración de la fiesta, por su parte, rendirá homenaje al 90 aniversario de los Óscar con un recuerdo a su legado e incluirá imágenes de archivo de películas icónicas, una selección musical representativa de cada era y una exhibición de algunas de las estatuillas doradas más representativas a lo largo de la historia de estos premios.