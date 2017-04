Osmani García dice que luchar contra las drogas es una "batalla de vida"

El reguetonero cubano Osmani García, quien a mediados de marzo anunció que iba a entrar en un programa de rehabilitación porque consumía "cosas inapropiadas", afirmó hoy que vencer a las drogas es posible, aunque es "una batalla de vida".

García, apodado "La voz", se presentó hoy en el programa matinal de la cadena hispana Univisión, donde habló sin tapujos sobre sus problemas con la drogas, que según dijo casi le cuestan la vida, y sobre cómo ha logrado controlarlos con ayuda de profesionales, voluntad y el apoyo de su familia.

El intérprete del exitoso "El taxi", tema de 2014 en el que contó con Pitbull y Sensato como invitados, dijo que aunque "la tentación siempre va a estar ahí", ha aprendido a decir que "no".

Según contó, antes se "metía cantidades" de distintas sustancias para "enajenarse" y ahora va mucho al gimnasio, bebe cuatro litros de agua al día y se apoya mucho en su médico, su representante y su familia.

El cantante aconsejó hacer lo mismo a quienes estén dominados por los "demonios" de las drogas.

Antes de asistir al programa Despierta América, García escribió mensajes en sus cuentas en las redes sociales para decir a sus seguidores que comienza a reintegrarse a sus actividades "recargado de energía y alegría".

"Los quiero muchísimo y estoy eternamente agradecido por el apoyo que me brindaron durante el último mes; ha sido de gran ayuda e inspiración. ¡Un fuerte abrazo a todos!", escribió.

El pasado 15 de marzo los representantes de García indicaron en un comunicado que el cantante sufría "agotamiento físico y emocional" debido a que "ha estado en una incesante gira de promoción y un sinfín de presentaciones a nivel mundial" desde que en 2014 lanzó "El taxi",

El propio García publicó un vídeo en Facebook en el que se sinceró con sus seguidores.

"Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien por mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar a rehabilitación y con el apoyo de mi familia y mis fans ganar esta batalla. Les pido me tengan en sus oraciones y me manden mucha luz", señaló.

Según han anunciado sus representantes, García va a iniciar una gira por Europa el próximo 20 de mayo, comenzando en Italia.