Ovejero y Portela documentan la reflexión creativa con 16 autores

Los escritores españoles José Ovejero y Edurne Portela presentaron hoy en el Hay Festival de Cartagena el documental "Vida y ficción", en el que 16 autores reflexionan sobre su labor creativa.

En la presentación, Ovejero comentó que tanto él como Portela son escritores, pero se adentraron en el medio audiovisual para con sus propios medios y "sin contar con producción ajena" conseguir "un espacio de intimidad con los escritores".

"Es decir, no presentarnos allí con un equipo con dos cámaras, dos técnicos de sonido, otro técnico de luces, porque eso habría convertido la situación de conversación con los escritores en algo ligeramente artificial", comentó el escritor español, que ganó el Premio Alfaguara de 2013 con su obra "La invención del amor".

Según explicó, lo que querían era que los autores "hablasen de otra manera", de un modo muy distinto al que lo hacen en las entrevistas.

"Todos nosotros tenemos un personaje, todos nosotros tenemos una máscara y nos dijimos Edurne y yo 'vamos a ver si conseguimos bajar la máscara a ver qué sucede'", comentó Ovejero.

El resultado es un espacio íntimo por el que pasan escritores como Fernando Royuela, Luisgé Martín, Ana Merino, Manuel Vilas, Rafael Reig, Sergio del Molino, Aixa de la Cruz y Juan Gabriel Vásquez, entre otros.

En la cinta, Martín asegura que para él la literatura siempre ha sido "un territorio de desahogo".

"Se puede decir eso en el sentido amplio que se quiera, de desahogo de aquello que yo no podía contar, no podía expresar en mi entorno pero también de desahogo de lo que en muchos casos no podía contarme a mí mismo y algo a lo que se le podía dar una especie de canalización a través de la ficción y de los personajes", agrega.

Por su parte, Merino explica que para ella la poesía es "el espacio" de sus pensamientos.

"Lo que pasa aquí es que creo que debemos comprometernos con el mundo en el que estamos y creo que la educación es una de las ramas fundamentales de la literatura", sostiene.

Vilas coincide con ellos al afirmar que en su literatura "hay un momento de desvalimiento profundo", que es lo que le sucedió al escribir "El hundimiento", una obra "sobre un fracaso personal y sobre un fracaso colectivo" de su país.