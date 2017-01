El PSOE advierte al Gobierno de que "no hacer nada en seguridad vial cuesta vidas"

El PSOE ha advertido hoy al Gobierno de que "no hacer nada en seguridad vial cuesta vidas, dolor y sufrimiento a la familias, y también un altísimo coste económico al país" y ha demandado medidas para atajar el incremento de muertes al volante registrado en 2016.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Pablo Bellido, se ha referido así a los datos hechos públicos hoy por el director de Tráfico, Gregorio Serrano, que reflejan que 2016 se cerró con 1.160 fallecidos en accidente en las vías interurbanas, 29 más que 2015, rompiéndose así la tendencia a la baja que existía.

"No hacer nada en seguridad vial cuesta vidas, dolor y sufrimiento a las familias y también un altísimo coste económico al país", ha denunciado Bellido, que ha añadido que en esta materia "no cabe la desidia porque no cabe el no hacer nada para conseguir que los problemas pasen de largo".

Para Bellido "los malísimos datos de siniestralidad demuestran que la pasión por no hacer ni actuar está llevando a España a salirse de los indicadores más positivos de la UE en materia de siniestralidad y a coger la senda del fracaso".

El diputado del PSOE ha mostrado la disposición de los socialistas a trabajar con el Gobierno y el resto de formaciones parlamentarias para "luchar contra esta lacra evitable".

El grupo socialista ya pidió la comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del ministro del Interior para explicar qué medidas piensa tomar el Gobierno ante el aumento de los fallecidos en carretera respecto al año pasado.