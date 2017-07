Paul McCartney reanuda su "One On One Tour" con concierto en Miami

Paul McCartney desplegará este viernes parte de su entronizado catálogo musical durante un concierto en el AmericanAirlines de Miami (Florida) con el que inicia un nuevo tramo en EE.UU. de su gira "One on One".

El rockero de 75 años, piedra angular de The Beatles y por ende de la música contemporánea, regresa al sur de Florida por primera vez desde el concierto que ofreció en 2010 en el entonces Sun Life Stadium (hoy Hard Rock Stadium), como parte del Up & Coming tour.

El recital, que se prevé se extienda por unas tres horas, contendrá un compendio de su dilatada trayectoria de más de 50 años, con emblemas de los "cuatro de Liverpool" como "Love Me Do", "Eleanor Rigby", "Yesterday," o "Let It Be", además de su exitosa aunque a veces no tan relumbrada etapa junto a los Wings y como solista.

En la lista de temas, a tenor de recitales anteriores de la gira, figurará la canción "FourFiveSeconds", que compuso junto a Kanye West y Rihanna, aunque en un versión diferente, además de una selección de rarezas del catálogo que firmó con John Lennon, y que desde mediados de la década de los años 60 forman parte del cancionero popular por derecho propio.

El concierto estaba inicialmente previsto para el 5 de julio, pero fue postergado hasta dos días después a fin de que concluir la "puesta en escena", que abarcará pantallas gigantes con vídeos de última generación, rayos láser y fuegos artificiales.

El recital de Miami será el primero de un total de 21 fechas que el músico tiene programadas en esta nueva etapa en Estados Unidos de la gira "One on One", que arrancó en abril de 2016 con un recital en Fresno (California) y que incluyó la interpretación de la mítica "A Hard Day's Night", canción que no tocaba en vivo desde que lo hicieron los Beatles por última vez en 1965.

El tour, que hasta la fecha ha acumulado más de 40 conciertos en América, Europa y Japón, recientemente añadió fechas en México, Colombia y Australia, y cerrará en Nueva Zelanda en diciembre.