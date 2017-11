Paul McCartney se inspiró en una foto de una revista al componer Lady Madonna

El compositor inglés y exmiembro de The Beatles Paul McCartney ha revelado hoy que se inspiró en una foto de la revista "National Geographic" para componer la canción "Lady Madonna", que habla de una mujer que da el pecho a su hijo.

"Lady Madonna" se lanzó en 1968 y alcanzó el número uno en las listas de éxitos, por lo que se convirtió en uno de los temas más famosos del cuarteto de Liverpool.

El número de enero de 1965 de la revista "National Geographic" mostró una fotografía titulada "Montaña Madonna" ("Mountain Madonna", en inglés), en la que aparecía una mujer dándole el pecho a un niño y otro riéndose a su lado.

"A veces ves imágenes de madres y piensas que es una buena madre. Simplemente puedes decir que hay un vínculo con el hijo. Esa foto me afectó y me inspiró para escribir la canción", ha explicado McCartney, según recogen los medios británicos.

El que fuera bajista y vocalista de The Beatles también habló sobre su capacidad para dar conciertos de tres horas de duración sin cansarse, pese a haber cumplido 75 años el pasado mes de junio.

"Creo que estoy bien. Hago conciertos de tres horas y no me siento hecho polvo. Me sigo sintiendo fuerte", ha expresado.

McCartney hablará sobre este y otros temas en un documental titulado "One day a week" que se emitirá en la plataforma Youtube el próximo día 3.