Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers lideran el cartel del Lollapalooza 2018

Las bandas de rock alternativo Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers encabezarán el cartel del Lollapalooza Chile 2018, el evento de música internacional más grande del país, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de marzo próximo, y cuyo cartel se dio a conocer hoy.

El festival contará en su octava edición con importantes regresos y debuts en una lista de invitados que tendrá más de 100 artistas, entre los que también se incluyen, como cabeza de cartel, a The Killers, Imagine Dragons, Lana del Rey o LCD Soundsystem.

Pearl Jam, una de las bandas más legendarias e influyentes de los últimos 30 años, regresa a Parque O'Higgins tras protagonizar en 2013 una de las presentaciones más apabullantes que han pasado por la edición chilena del festival.

Los californianos Red Hot Chili Peppers vuelven con su undécimo álbum de estudio bajo el brazo, "The Getaway", que les ha valido sus mejores críticas en más de una década.

Otro número mayor son los multipremiados The Killers, una de las bandas más representativas del rock actual y que también es parte de la historia de Lollapalooza Chile después de haber sido el plato principal de la primera edición.

Imagine Dragons, objeto de adoración en todo el planeta gracias a su fórmula de rock alternativo plagado de himnos y tonos pop de oscura intencionalidad, regresan a Lollapalooza Chile como un fenómeno consagrado.

El festival también contará con la participación de los estadounidenses Lana del Rey o la banda LCD Soundsystem, que celebra con su nuevo álbum "American Dream" su estatus de una de las mejores bandas de comienzos del nuevo milenio.

The National será uno de los grandes nombres de la escena alternativa junto a Liam Gallagher, líder de una generación y máximo exponente del movimiento britpop con Oasis, que presentará su debut como solista en Chile con su primer disco en solitario "As You Were", que verá la luz en octubre de este año.

En materia nacional, Lollapalooza contará con el debut de Mon Laferte, actualmente con cinco nominaciones a los Grammy Latinos, la participación de la banda Los Jaivas, que celebra 54 años de carrera y el funk rock de Chancho en Piedra.

También participará el grupo de hip hop y reggae Movimiento Original, que regresa al festival con su nuevo álbum "MovRapAndReggae" y la reconocida MC nacional Ana Tijoux, que presentará su proyecto "Anita Dinamita", junto a su amigo el MC y productor Hortadoj.

Finalmente, el espacio familiar Kidzapalooza tendrá, entre otras exhibiciones, el regreso de 31 Minutos con su último espectáculo "Tremendo Tulio", una nueva historia que comienza con la estrella Tulio Triviño en estado de absoluta depresión pero para la que sus compañeros tienen la respuesta, un show tributo en su honor.