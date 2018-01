Bajo la dirección creativa de Nacho Aguayo, la firma Pedro del Hierro regresa a la pasarela madrileña en su 67 edición, en la que debutan Oteyza y Shoop Clothing, y en la que "por motivos empresariales" no participarán Francis Montesinos, Roberto Torretta, María Ke Fisherman, Maya Hansen y Menchen Tomas.

La nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), que se celebrará del 24 al 29 de enero, será el escenario de las nuevas propuestas de 48 creadores y marcas.

"Se adelantan las fechas, no queremos coincidir con Londres, una estrategia para conseguir la internacionalización de la moda española", ha explicado hoy en rueda de prensa la directora de la pasarela, Charo Izquierdo, quien ha estado acompañada por el director general de Ifema, Eduardo López-Puerta, y por Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Una de las grandes novedades de la 67 edición de la pasarela es el regreso de la firma Pedro del Hierro, que desfiló por vez primera en septiembre de 1985 y por última vez en septiembre de 2002.

Ahora, con motivo de su 30 aniversario, vuelve exhibir sus propuestas masculinas y femeninas en el Museo del Ferrocarril bajo las direcciones creativas de Nacho Aguayo para mujer y Alex Miralles para hombre.

El dúo creativo formado por Caterina Pañeda y Paul García de Oteyza, que dan vida a la firma Oteyza, especializada en trajes a medida, ofrecerá una singular exhibición en Matadero Madrid, mientras que el tándem Shoop Clothing mostrará sus creaciones en Ifema.

En el capítulo de novedades se suma el regreso al calendario, tras varias idas y venidas, de Oliva, Leandro Cano, Moisés Nieto, La Condesa, Duarte y Miguel Marinero, que mostraran sus particulares propuestas para el otoño-invierno 2018-2019.

Roberto Verino, que también vuelve a Ifema, presentará una colección más veraniega, al igual que María Escoté y Oliva, diseñadores que apuestan por la tendencia "See Now, Buy Now" ("Lo veo, lo quiero").

Como en la edición anterior, los desfiles tendrán lugar dentro y fuera del pabellón 14.1 de Ifema, una idea que lleva a celebrar los desfiles de Leandro Cano, Manemané y Juan Vidal en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

Moisés Nieto presentará su nueva colección en una fiesta en el Club Matador, y Palomo Spain será el encargado de echar el telón a la pasarela en el Teatro Real, un nuevo escenario para la moda española.

El último día estará dedicado al nuevo talento, al diseño emergente de Samsung EGO, plataforma en la que se verán las creaciones de Zer, Antonio Sicilia, Cherry Massia, Úrde Studio, Paloma Suárez, Christian Simmon, MadridManso, Anel Yaos, CéliaValverde, Babukhadia, María Martín Studio y Chromosome Residence.

En el programa Off de la MBFWM, en el que se incluye la inauguración de la tienda oficial de Sybilla, exhibirán sus creaciones Francisco Saéz y ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) en el jardín tropical de la Estación de Atocha; Beatriz Peñalver, en Singular Market; y la firma Encinar y el diseñador Juan Brea en diferentes hoteles de la capital.

En esta ocasión, la firma Desigual desarrolla en el marco de la pasarela madrileña el proyecto Un-Dress, una propuesta que "nace con el objetivo de debatir sobre las necesidades de la moda española y los oficios en su proyección global", ha explicado Izquierdo.

Esta edición es más "ambiciosa", ha dicho el director general de IFEMA, Eduardo López-Puerta, quien considera que entre las nuevas estrategias se encuentra la internacionalización de la pasarela, la digitalización, la sostenibilidad y potenciar la artesanía.

Entre las grandes ausencias, Francis Montesinos, que desfiló por vez primera en la pasarela madrileña en septiembre de 1988; Roberto Torretta, que después de 22 años desfilando se encuentra inmerso en nuevos retos que "requieren de mucho tiempo y esfuerzo", ha puntualizado el diseñador en un comunicado.

María Ke Fisherman, Maya Hansen, Menchen Tomas y Pepa Salazar se saltan esta edición "por motivos empresariales", ha explicado Charo Izquierdo, quien asegura que en esta cita con la moda española hay "muchos más medios internacionales" de periodistas procedentes de México, Alemania, Suecia, Oriente Medio o Corea.