Pedro Juan Gutiérrez edita su última novela en Cuba con dos años de demora

La Feria del Libro de La Habana abrió hoy sus puertas con más de 600 novedades editoriales, entre ellas, "Fabián y el caos", la última novela Pedro Juan Gutiérrez, exponente del realismo sucio en Cuba, a donde llega con dos años de retraso respecto al circuito editorial internacional.

Gutiérrez (1950) narra la historia de amistad entre Fabián, un pianista homosexual, y Pedro Juan, su alter ego, un "macho muy macho" en la Matanzas -su ciudad natal a unos 159 kilómetros de La Habana- de las décadas de los sesenta y setenta, una época de la que "falta todo por contar", señaló el autor a EFE.

"Fabián y el caos", que salió hoy a la venta en Cuba con una tirada de 5.000 ejemplares, ya se publicó con muy buena acogida de la crítica en España en septiembre de 2015 con la editorial Anagrama, y desde entonces también se ha podido leer en Grecia, Italia y Brasil y este año se lanzará en otros cinco países.

Gutiérrez logró el éxito internacional hace dos décadas con "Trilogía sucia de La Habana" (1998), título que muestra con crudeza y sordidez la vida en Cuba en el Periodo Especial -el colapso económico que sufrió la isla en los noventa tras la caída de la URSS- y que le condenó al ostracismo editorial en su propio país, donde le obligaron también a abandonar su trabajo como periodista.

Veinte años después la situación ha cambiado y, aunque sea con retraso, ya ha logrado publicar en Cuba 16 títulos entre narrativa y poesía con la estatal Ediciones Unión, que además tiene el proyecto de editar por fin en la isla "Trilogía sucia de La Habana".

"Hay un mayor relax entre los editores y sobre todo entre los funcionarios cubanos, que son en última instancia quienes deciden qué se publica", afirmó Gutiérrez.

Como ya ocurrió en su anterior novela "El nido de la serpiente" (2006) y en "Fabián y el caos", Gutiérrez pretende en sus próximos trabajos seguir indagando en las "historias humanas" que se dieron en Cuba en las primeras décadas de la Revolución.

"Me interesa mucho el lado humano, no el lado heroico del Che y Fidel que ya todos conocemos (..) A mí lo que me interesa es el antihéroe, el lado humano de esa historia. Fueron años de una migración masiva, de cambios radicales en cuanto a la propiedad privada o la familia", explicó el autor.

La presentación de "Fabián y el caos" coincide con la apertura de la XXVII Feria del Libro de La Habana, en la que salieron a la venta más de 4.000 títulos, aunque la mayoría de ellos son de índole académica y no abundan los "best sellers" internacionales ni autores cubanos con fama en el exterior como el propio Gutiérrez, Leonardo Padura o Wendy Guerra.

Por ejemplo, "La Transparencia del Tiempo", la última novela de Padura, se acaba de publicar en España, pero todavía no tiene fecha para salir en su país; aunque sí se vendía hoy en la feria una reedición de "La neblina de ayer".

"En Cuba se dejó de importar libros en 1960 y el lector cubano está muy desactualizado con lo que sucedió en la literatura mundial a partir de esa fecha. Habría que hacer un trabajo muy intenso de edición para ponernos al día", indicó Gutiérrez.

Según el escritor, en la isla son prácticamente desconocidos autores de la segunda mitad del siglo XX como los norteamericanos Raymond Carver o Richard Ford, o el francés Michel Houellebecq.

De opinión parecida es Joel, un ávido lector que esta mañana paseaba por el recinto de la Feria del Libro, complacido de encontrar algunos títulos de autores como Pedro Juan o Padura, que tienen "una visión menos complaciente de nuestra realidad", ya que en Cuba "no se debería tener miedo a la opinión crítica"

"Me parece importante que estén en la feria autores cubanos famosos en el exterior, ya que nosotros deberíamos ser los primeros en conocerlos", apuntó.

En el marco de la feria, con China como país invitado, se han puesto a la venta más de 4 millones de ejemplares, con 4.000 títulos disponibles de los que 600 son novedades.