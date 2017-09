Los líderes del grupo Pet Shop Boys fueron asaltados en Río de Janeiro

Los líderes del grupo británico Pet Shop Boys, Chris Lowe y Neil Tennant, fueron asaltados en Río de Janeiro un día después de su concierto en el festival de música Rock in Río, informaron hoy medios locales.

Según reveló el diario O Globo, Lowe y Tennant fueron asaltados por cuatro travestis, armados con un cuchillo, el pasado sábado a primera hora de la noche, en el turístico barrio de Copacabana.

Los dos músicos, hospedados en el lujoso hotel Copacabana Palace, decidieron prescindir de sus guardaespaldas y salir a dar una vuelta por Copacabana, cuando fueron abordados por los sospechosos, que se llevaron dinero y sus teléfonos móviles.

Según la información, la dupla británica no quiso denunciar los hechos en la comisaría.

Tras regresar al hotel, Loew y Tennant pidieron que los tres guardaespaldas que les fueron asignados por la organización les acompañaran a cualquier lugar hasta embarcar en vuelo para salir de Brasil.

Los Pet Shop Boys fueron una de las atracciones de la primera jornada del festival de música Rock in Río, el pasado viernes 15 de septiembre, en la que también actuaron 5 Seconds of Summer y Maroon 5, elegidos por la organización para sustituir a última hora la baja de Lady Gaga, principal estrella de la primera noche y que no pudo actuar por una fibromialgia.