Plácido Domingo cierra con masivo concierto celebración de 50 años en Chile

El tenor español Plácido Domingo culminó hoy con el multitudinario concierto "Chile en mi Corazón", en el Estadio Nacional de Santiago una visita que enmarcó su relación de medio siglo con el país y su público, en una presentación aclamada por más de 50.000 espectadores.

En el concierto, organizado por CorpArtes, Domingo estuvo acompañado por la soprano puertorriqueña Ana María Martínez, el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el director Eugene Kohn y, como invitada especial, la cantante popular chilena nacional Mon Laferte.

Según la Fundación CorpArtes, "Chile en mi corazón" responde a su objetivo de democratizar la cultura y de dar accesibilidad a todos a experiencias artísticas de calidad.

En ese contexto, la entidad destinó 10.000 entradas de cortesía a orquestas, niños y jóvenes ligados al mundo de la música, y organizaciones sociales de varias regiones de Chile, muchos de ellos músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) y alumnos de escuelas de música de distintas municipalidades.

Durante una semana, Placido Domingo ofreció entrevistas y una rueda de prensa, se reunió con amigos y ofreció un concierto íntimo en el teatro CorpArtes, recordando su debut en la capital chilena, en 1967, cuando sólo tenía 26 años y era una promesa del bel canto.

"El público siempre ha sido muy cariñoso, desde la primera vez que vine. Desde mi juventud hemos tenido un romance, hemos tenido un contacto extraordinario y he venido en muchas ocasiones", destacó en una rueda de prensa el tenor español.

Chile "ha sido una nación que me ha acogido siempre con muchísimo cariño, quizás he estado una docena de veces, sobre todo en la última década. El público ha sido cariñosísimo desde la primera vez", dijo, recordando que incluso estuvo en el Festival de Viña del Mar en 1994.

Sobre Mon Laferte, su invitada de este domingo en el Estadio Nacional, ganadora de un Grammy Latino en 2017 y una de las más destacadas figuras latinoamericanas de la actualidad, Domingo comentó que es una artista carismática.

"Por lo que he visto en sus vídeos, es una artista con mucho carisma. Esperemos que el primer encuentro sea como lo hemos pensado", comentó Plácido Domingo antes del espectáculo.

"Yo creo que conozco lo que conocen todos de Plácido Domingo. No soy experta en su repertorio, pero sí conozco su voz perfectamente y me parece hermosísima", dijo por su parte Mon Laferte.

En el concierto íntimo, el pasado jueves, Domingo estuvo junto a Ana María Martínez y el repertorio incluyó arias de Rossini, Verdi, Mozart, Sorozábal y Astor Piazzolla, entre otros autores.

En el Estadio Nacional, el repertorio mezcló clásicos de la ópera y de la zarzuela con temas de musicales como The Sound of Music, West Side Story, My Fair Lady e incluso temas de Álvaro Carrillo y Armando Manzanero.

En dúo con Laferte se incluyeron dos temas del álbum "De mi alma latina", que Plácido Domingo publicó en 1994 y contiene temas como "Gracias a la vida" de Violeta Parra y "Se me olvidó otra vez", de Juan Gabriel.

También la presentación de la chilena incluyó un arreglo inédito de una de sus composiciones, trabajado especialmente para esta ocasión.