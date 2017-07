Plácido Domingo llega a 3.900 funciones en su "adorada" Madrid con "Macbeth"

Llevar "El gato montés" a Los Ángeles, hacer una obra para el Teatro de la Zarzuela, el que le vio debutar en Madrid, o celebrar, como hará el 11 de julio, sus 3.900 funciones en su "adorada" Madrid con "Macbeth" en el Teatro Real son solo algunos de los retos de un "entusiasmado" Plácido Domingo.

Domingo (1941) será el protagonista de la despedida de la presente temporada del Teatro Real con tres únicas funciones -11, 14 Y 17 de julio- de "Macbeth", de Verdi, un montaje con dirección musical de James Conlon, que cerrará el coliseo turnándose con "Madama Butterfly".

"Desde que llegué a mi función 700, hace muchísimos años, decidí celebrar mis funciones que terminan en cero. En esta ocasión el día 11, si Dios quiere, será mi función 3.900", ha dicho hoy en rueda de prensa el tenor, que asume el papel de Macbeth, pensado para barítono.

Es decir, cambia de registro vocal en una función redonda: "vamos a ver para cuánto tiempo aguantamos, a ver si llegamos a 4.000", ha bromeado.

"La gran alegría y orgullo de estar en mi ciudad y venir en esta ocasión a interpretar una de las obras que ahora, desde que cambié de cuerda, viene a ser una de mis preferidas", ha asegurado el artista.

Domingo, que compartirá escenario con Anna Pirozzi (Lady Macbeth), Ildebrando D'Arcangelo (Banco) y Brian Jagde (Macduff), ha dicho que tanto esta ópera verdiana -compuesta en 1847-, como "Otello". tienen una "gran dificultad vocal, y, además, hay que ser actor".

"Aunque está anunciado que es en forma de concierto, nos pusimos de acuerdo de hacer una versión donde no estemos con las partituras enfrente con la orquesta, sino que la orquesta esté en el foso tocando, como se hace una ópera", adelanta el tenor madrileño.

Así, esta propuesta de "Macbeth" subirá las voces al escenario para hacer una versión dramática, pero "sin escenografía", apunta Domingo, que argumenta que "a veces hoy en día" se hacen unas producciones en las que "no se entiende" al director de escena.

"El intendente del teatro debe controlar cuando contrata a un director que eso tenga sentido", opina, porque, añade, hoy en día "se hacen barbaridades" en las escenografías de los montajes.

En "Macbeth", sin embargo, despejarán el escenario para que no haya distracciones: "Creo que estamos logrando algo en lo que la música va a tener una fuerza extraordinaria. No va a haber distracciones de algo que no existe. Creo que será un acierto", sentencia el cantante.

Domingo, que celebra este año el medio siglo en los escenarios aunque cada noche sigue siendo "un reto", asegura que todo el "extraordinario casting" está "entusiasmado" con este evento que, espera, "sea del gusto del público".

Un público que podrá disfrutar, por primera vez en Madrid, de la soprano Pirozzi con un personaje dramático, Lady Macbeth, que ya ha interpretado en otras seis producciones.

"Estoy muy contenta de estar aquí en Madrid en este teatro", ha asegurado la artista, que también se ha mostrado "muy honrada" de trabajar, por primera vez, con el maestro James Conlon.

El afamado director estadounidense vuelve al Real con su tercer título verdiano y lo hace con su ópera favorita, después de sus alabadas versiones de "Las vísperas sicilianas" (2014), y "Luisa Miller".

"'Macbeth' es mi ópera preferida. Por una casualidad que no puedo explicar, es la ópera de la cual he hecho más producciones de todas las otras óperas de mi vida, no sé por qué", ha apuntado Conlon sobre esta obra que, además, fue la primera que dirigió hace ya "demasiado tiempo", ha añadido divertido.