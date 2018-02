Presidente de RTVE: A este paso me voy a tirar aquí más tiempo que Matusalén

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha indicado hoy que no entiende que aún no hayan nombrado a su sustituto al frente de la corporación pública, a pesar de la reforma de la ley a tal efecto, y ha sostenido que "a este paso" seguirá al frente de RTVE "más tiempo que Matusalén".

"No han sido ustedes capaces todavía de echarme, manteniendo como mantienen que manipulo, que censuro, hagan algo porque, si no, no sé el electorado lo que va a pensar de ustedes", ha espetado hoy Sánchez a diputados y senadores durante su comparecencia ante la Comisión mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE.

El responsable de RTVE se ha referido así al atasco parlamentario de la aplicación de la ley de nombramientos del Consejo de Administración y del presidente de la corporación pública, aprobada el pasado septiembre en las Cortes.

"Como siga dependiendo de ustedes, a este paso me voy a tirar aquí más tiempo que Matusalén", ha añadido.

"Tampoco lo entiendo yo, una ley que hicieron por el procedimiento de urgencia por lectura única, lleva ya medio año allí en las postrimerías del verano del 17, publicada en el BOE", ha destacado Sánchez después de que el senador socialista José Carmelo Cepeda haya aseverado que la voluntad de su grupo es "reemplazarle cuanto antes".

"Ojalá esa voluntad sea compartida por el resto de los grupos políticos y lo podamos llevar adelante lo antes posible porque mucho nos tememos que hay daños irreparables en su gestión", ha sostenido Cepeda.

El presidente de RTVE ha defendido en el Senado que ha obtenido los mejores datos de audiencia de los últimos seis años (17,4 % de RTVE en 2017, un 11,1 % de La 1) y que abrirá seis nuevos estudios en Prado del Rey antes de que termine 2018, tras una inversión de 30 millones de euros que ha permitido la construcción de las "más modernas instalaciones de producción" del país.

También ha hecho gala de la "credibilidad" de los informativos de TVE, "los más vistos", la "prueba" de que son "los más creíbles".

"¿Usted conoce algún telediario que tenga audiencia sin tener credibilidad? No existen en el mundo", ha contestado a la senadora del PNV María Eugenia Iparragirre.

Durante su intervención, Sánchez también ha presumido de su gestión al frente de Telemadrid en el pasado, un tiempo durante el que, ha afirmado, se jugó su prestigio, su salud, su dinero y a su familia.

"Yo salvé Telemadrid y estoy muy orgulloso de eso; me podía haber ido a mi trabajo a ganar dinero y a ser feliz y, sin embargo, me fastidié por unos compañeros que lo merecían. (...) Telemadrid existe porque yo la salvé", ha dicho.

En otro orden, distintos grupos parlamentarios han preguntado al presidente de RTVE sobre la brecha salarial en la corporación que, aseguran, es de un "inadmisible 6,7 por ciento".

Sánchez ha subrayado que "no existe", que mujeres y hombres cobran lo mismo, si bien hay más trabajadores hombres que cobran más por su mayor antigüedad. En cuanto al organigrama directivo, el 35 % está compuesto por mujeres y el 65 % por hombres.

La senadora de Unidos Podemos Vanessa Angustia ha acusado a Sánchez de haber incrementado la desigualdad desde que es presidente, de haber hecho que "la precariedad en RTVE tenga nombre de mujer".

A lo que Sánchez le ha recriminado que "Podemos también discrimina a las mujeres": "Que me venga usted a mí a acusar de discriminación de las mujeres, mírense primero en el espejo de su partido y después viene aquí a hablar".

La diputada Lidia Guinart ha denunciado la gravedad de las "claras desigualdades" retributivas entre hombres y mujeres en RTVE, donde "los puestos directivos y los complementos discrecionales siguen estando masculinizados": "Vamos para atrás, como los cangrejos".

A lo largo de su comparecencia, Sánchez se ha mostrado favorable a la programación de concursos que permiten facturar dinero por llamadas ya que "constituyen una forma eficaz de interacción con la audiencia" y permiten "aliviar" la economía de la corporación.

Asimismo, ha puntualizado que en 2017 RTVE gastó 1,8 millones en el alquiler de estudios externos y que está "razonablemente satisfecho" con las obras de los estudios de Prado del Rey, que han sufrido "retrasos pero no sobrecostes" y que estarán listas en 2018.