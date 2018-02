Primavera Sound lamenta la muerte de Jóhann Jóhannsson, que debía actuar 31 mayo

El festival Primavera Sound ha lamentado hoy el fallecimiento en Berlín (Alemania) del músico Jóhann Jóhannsson, compositor de bandas sonoras de películas como "The theory of everything" (La teoría de todo), y que debía actuar en el certamen barcelonés el próximo 31 de mayo.

Jóhannsson, que nació en Islandia en 1969, fue encontrado muerto en su apartamento de Berlín y por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Después de tocar en varios grupos musicales, Jóhann Jóhannsson empezó a componer piezas que acompañaban representaciones teatrales en Islandia en los años noventa antes de dar el salto al cine a comienzos de este siglo.

El músico empezó a ser conocido internacionalmente por su banda sonora de la película "Prisioners" (2103), ganó un "Globo de Oro" con la música compuesta para "La teoría de todo" -por la que fue nominado además a los Oscar, los premios BAFTA y los Grammy-, y obtuvo otra nominación con la banda sonora de "Sicario".

La organización del festival Primavera Sound de Barcelona ha expresado su pésame a través de la red social Twitter: "Tristísima noticia: profundamente impactados y apenados por la muerte inesperada de Jóhann Jóhannsson, que hace justo una semana estuvo en Barcelona tocando y a quien esperábamos en el Primavera Sound 2018".

"Todo nuestro afecto para sus familiares, colaboradores y amigos", finaliza el mensaje de Primavera Sound.