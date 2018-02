Queen anuncia dos conciertos en junio en España junto a Adam Lambert

Queen ha anunciado hoy la celebración de dos conciertos en España con Adam Lambert como vocalista que tendrán lugar en Madrid el 9 de junio y el 10 del mismo mes en Barcelona con motivo del 40 aniversario de su disco "News of the world".

El WiZink Center (conocido popularmente como Palacio de Deportes) y el Palau Sant Jordi serán los espacios que acogerán estos "shows", según la nota de prensa de Universal Music, que relanzó el pasado mes de noviembre el citado álbum.

De momento no se conocen más datos como la fecha de apertura de taquillas o los precios de las entradas.

La última vez que Queen ofreció un concierto en España, entonces también con Lambert como vocalista, fue en mayo de 2016, concretamente en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero hacía 10 años que el grupo no recalaba en Madrid.

Fue en 2012 cuando Queen y Adam Lambert anunciaron su primera colaboración conjunta, estirando una carrera de más de 40 años que hubo de sobreponerse en 1991 a la trágica pérdida de su mítico cantante, Freddie Mercury.

"News of the world" fue el sexto álbum de su discografía. Lanzado en octubre de 1977, despachó 6 millones de copias en todo el mundo gracias a canciones tan exitosas como "We will rock you" o"We are the champions".