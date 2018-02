Rajoy, sobre el libro 'Fariña': "Está muy bien documentado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicitó en 2016 al periodista Nacho Carretero por su libro "Fariña" en una nota en la que le dio las gracias, le dijo que estaba "muy bien documentado" y mostró su deseo de que no tuviera que escribir sobre el narcotráfico en Galicia "nunca más".

Así consta en la documentación que la editorial Libros del KO –editora del libro cuyo secuestro ha ordenado una juez de Collado Villalba– ha aportado al proceso judicial abierto por la demanda del exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar.

En un escrito de 38 hojas al que ha tenido acceso EFE los editores responden a las acusaciones de Bea Gondar, que reclama una indemnización de 500.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor.

Esa demanda, que se resolverá en los próximos meses, ha motivado de momento la decisión de la juez de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba de secuestrar el libro como medida cautelar.

En el escrito presentado por la defensa jurídica de Libros del KO se incluye la carta que remitió Rajoy al autor del libro Nacho Carretero el 26 de julio de 2016.

"Querido Nacho. Muchas gracias por Fariña. Ya lo he leído. Está muy bien documentado. Me imagino que te habrá llevado su tiempo y es una buena aportación. Ojalá no tengas que escribir sobre esto nunca más. Sería una buena noticia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias", dice la nota de Rajoy.