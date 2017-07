Rancid, Mastodon y Sabaton ponen el broche final al Resurrection Fest

Tras cuatro días de música sin descanso en el campo de Celeiro, en Viveiro, el Resurrection Fest Estrella Galicia 2017 está a punto de tocar a su fin tras los conciertos de tres de las bandas que más expectación habían generado: los clásicos Rancid y Sabaton y los ya consagrados Mastodon, una de las bandas que más habían reclamado los fans en los últimos años.

El concierto de Rancid consiguió desbordar el escenario principal del festival poco antes de medianoche, cuando los reyes californianos del punk descargaron su música con un público ansioso por ver a una banda que lleva casi treinta años dando guerra.

Tras su participación en el Mad Cool Festival en Madrid, Rancid viajaron a través de sus temas más emblemáticos para, finalmente, terminar con dos grandes clásicos: "Roots Radicals" y, para concluir, "Ruby Soho".

Antes de ellos habían hecho acto de presencia en el Main Stage Mastodon y los suecos Arch Enemy, que consiguieron llenar la explanada del festival para demostrar que el cambio de su carismática vocalista Angela Gossow por Alissa White-Gluz no ha perjudicado el nivel de la banda y se ha adaptado perfectamente a su death metal melódico.

Temas originales de la anterior "Ravenous" fueron tan celebrados como algunos nuevos "As The Pages Burn" o "War Eternal", aunque el cierre le correspondió a dos clásicos: "We Will Rise" y "Nemesis", en la que el grupo da rienda suelta sus ritmos frenéticos, las voces guturales y las melodías de sus guitarras

Tras ellos llegaron los americanos Mastodon, una banda a la que Viveiro le tenía muchas ganas y que cumplieron con creces con las expectativas, ayudados por un buen sonido que permitió a los asistentes disfrutar de su metal progresivo con riffs pesados, ritmos de jazz y las voces de sus cuatro integrantes.

El grupo liderado por el guitarrista Brent Hinds abrió sus sesenta minutos de actuación con "Sultan's Curse", de su último disco, el aclamado "Emperor of Sand" (Reprise Records, 2017), que coparía la mayor parte del concierto.

También hubo espacio para canciones que llevan acompañando a la banda desde sus inicios y que recibieron el calor del público, como pesada "Black Tongue" o su mayor éxito y la canción con la que cerraron su espectáculo, "Blood and Thunder", en la que relatan la historia del capitán Ahab y su caza de Moby Dick en la novela homónima de Herman Melville.

Después del concierto de Rancid, que congregó a una buena cantidad de nostálgicos de la época dorada del punk, hubo espacio también para los fans del black metal con uno de sus máximos exponentes, los noruegos Mayhem, y una última cita para los amantes del hardcore de la mano de Agnostic Front

Pero el otro plato fuerte de la noche estaría por llegar de la mano del power metal de Sabaton, con su estética militar y bajo la atenta mirada de un tanque que presidió el escenario durante la hora y cuarto que duró el concierto.

Los suecos interpretaron canciones de su extensa trayectoria -llevan tocando más de 18 años-, centrados mayoritariamente en la exaltación de momentos históricos y bélicos, como en el caso de "Blood of Bannockburn" o "Carolus Rex", aunque la salva final le correspondió a tres de sus temas más emblemáticos, "Primo Victoria", "Shiroyama" y "To Hell and Back".

En la recta del festival tomarán el relevo Obituary y su death metal en el Chaos Stage y unos invitados de excepción, los italianos Talco y su ska, la última banda en tocar en el Ritual Stage antes de dar paso al DJ WTF? Parties.

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2017, para el que se habían vendido 80.000 entradas antes de su comienzo, ha cumplido con las expectativas y ha estado abarrotado a lo largo de los tres días a pesar de la lluvia que asomó en algunos momentos de la segunda jornada.

Según sus organizadores, el festival dejará unos 11,5 millones de euros en toda la comarca y ha generado 800 puestos de empleo directos en la que ha sido su edición más multitudinaria hasta la fecha y en la que ha destacado sobre todo el espectáculo musical y pirotécnico de los alemanes Rammstein.