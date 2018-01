Rita Moreno y Norman Lear, espectáculo motorizado en los Globos de Oro

La actriz puertorriqueña Rita Moreno y el guionista Norman Lear montaron hoy un divertido espectáculo en la alfombra roja de los Globos de Oro, a la que llegaron en una moto que acabó empotrada en el decorado del photocall.

Una risueña Moreno llegó en el asiento trasero de una moto de doble asiento que conducía Lear, de 95 años, guionista de películas como "Divorce American Style" y creador de series como "All in the Family" o "Maude".

Al llegar a la zona del photocall, Lear dio marcha atrás para situarse frente a los fotógrafos, pero no frenó a tiempo y la moto acabó chocando con un lateral del decorado mientras Moreno no paraba de reír.

Finalmente la actriz de "West Side Story" -una de las pocas ganadoras del Óscar, Emmy y Tony, además de un Grammy- y Lear decidieron bajarse de la moto y posar de una manera más ortodoxa.