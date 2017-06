Robe Iniesta considera que grabar con móvil sus conciertos es perdérselos

Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro, en cuyos conciertos no se puede ni grabar ni tomar fotos, considera que un concierto es para experimentar una "catarsis colectiva y a vivir un momento único, con el móvil apagado, o en silencio como poco".

Así lo ha explicado a través de un comunicado hecho público en sus redes sociales, en donde manifiesta que pese a estar viviendo su gira de "Ponte a Cubierto" como un "momento bonito y emocionante", comprobar cómo sus actuaciones se llenan de teléfonos móviles grabándoles no resulta ser de su agrado.

"Un concierto no es un sitio para estar dando por culo a los demás con ruidos, luces o manos en alto. No es realidad aumentada ni virtual. Es el presente, y si lo estás grabando, te lo estás perdiendo", apunta el cantante.

Por eso, añade que en los conciertos "no se puede grabar ni hacer fotos", y subraya que "una sociedad que no respeta la propiedad intelectual es una sociedad condenada a servir como mano de obra a culturas más avanzadas".

"Normalmente -afirma sobre cómo se actúa en sus conciertos- la gente de seguridad no echa a nadie por hacer fotos. Después de avisarles más de una vez se les invita a salir para borrarlo, y normalmente se les vuelve a dejar entrar".

Pero, según matiza, a veces las cosas "no se pueden hacer con la normalidad adecuada (...): Unas veces por el pedo, o porque se falta al respeto a los espectadores que están alrededor, a los trabajadores de la sala, o a las personas que se encargan de la seguridad de todos los asistentes. Y otras, como pasó en Barcelona, porque alguien se empeña en ser el centro de atención a toda costa".

Y esto, en palabras del artista, "ocasiona distracciones e interrupciones que molestan a todos".

"La verdad -concluye- es que no me siento muy bien teniendo que explicar que alrededor de cada uno hay otras personas sentadas queriendo ver y escuchar el concierto. Dentro de la gira hay otro tipo de recintos en los que vivir los conciertos de una forma más movida. No os equivoquéis de sitio".