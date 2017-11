La bailaora Rocío Molina cautiva al público moscovita con "Bosque Ardora"

La bailaora malagueña Rocío Molina ha cautivado al público moscovita con su espectáculo "Bosque Ardora", ovacionado anoche en el teatro Stanislavsky y Nemiróvich-Dánchenko, donde hoy lo presentará por segunda y última vez en el festival internacional de danza moderna DanceInversion.

Acompañada de dos bailarines y seis músicos, todos varones, Molina trajo a Moscú una de sus piezas más teatrales, inspirada en las técnicas de danza del butoh japonés.

"La artista tiene una plasticidad increíble y siente maravillosamente la música, con la ayuda de la cual nos cuenta una historia de amor y odio, de dicha y traición. Y todo esto lo hace con pasión española y una exactitud de movimientos alemana", reseñó el Stanislavsky y Nemiróvich-Dánchenko en su página web.

La combinación de imágenes cinematográficas, cante, trombones y danza flamenca conforman un tejido en el que se incursiona en la transición de los estados de ánimo y en el que la bailaora se presenta al mismo tiempo como una amazona cazadora y un animal acechado.

Los 90 minutos de este despliegue de arte fueron premiados con una prolongada ovación del público que abarrotaba el Stanislavsky y Nemiróvich-Dánchenko, uno de los más prestigiosos teatros de opera y ballet de la capital rusa.

"Cada vez que vengo (a Moscú) me sorprendo más. Y esta vez he notado la ilusión. Ha sido un recibimiento precioso, con mucho respeto. He notado una calidez que me ha sorprendido gratamente", dijo Efe Molina al comentar la gran acogida que ha tenido en la capital rusa.

Sobre el momento en que se encuentra su carrera, la bailaora indicó que está "a tope", con una gira en la que presenta sus cuatro últimas obras y que la llevará el 10 de noviembre a Cádiz.

"Además, estoy trabajando en un nuevo proyecto que verá la luz el verano del año que viene" agregó.

Molina se declaró "encantadísima" ante la posibilidad de volver a presentarse en Moscú en un futuro próximo, aunque de momento -dijo- no hay nada concreto.

"Es una ciudad preciosa; el teatro, una maravilla. Estamos trabajando súper a gusto", explicó

El festival DanceInversion, que comenzó el 25 de septiembre y concluirá el 4 de diciembre, está dedicada al bicentenario del natalicio Marius Petipa, considerado el coreógrafo y pedagogo más influyente en la historia del ballet, que se cumple el 11 de marzo de 2018.

En su actual edición participa también, entre otras, la compañía Danza Contemporánea de Cuba, que presenta tres piezas: "El cristal", "Performers" y "Tangos Cubanos".

DanceInversion, festival que cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Moscú y de varias embajadas de países occidentales, entre ellos España, remonta sus orígenes a 1997.