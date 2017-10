Roger Waters dará conciertos en Madrid y Barcelona con lo mejor de Pink Floyd

Roger Waters ha anunciado hoy la celebración en España de dos conciertos en la primavera de 2018, concretamente en Barcelona y Madrid, como parte de la gira "Us + Them", en la que interpretará parte de su material en solitario y canciones "de los mejores álbumes de Pink Floyd".

Así lo indica la nota de prensa de la promotora de estas citas en el país, anticipadas desde primera hora con una imagen enigmática que reproducía la portada del disco "Animals" (1977), con dos cerdos inflables sobrevolando el cielo de Londres por delante de las chimeneas de la estación eléctrica de Battersea.

En el lomo de ambos hinchables y por debajo del lema "Remain human" (mantente humano, en español), podía leerse por un lado Barcelona 13 y 14 de abril, por el concierto que se celebrará en el Palau Sant Jordi, y Madrid 24 y 25 de mayo, por el que tendrá lugar en el WiZink Center (antiguo Palacio de Deportes).

La visita de Waters al país será la primera para actuar en vivo desde la exitosa gira "The Wall Live" de 2011 y llegará tras la reciente publicación de su último disco de estudio en solitario, el conceptual "Is This the Life We Really Want?".

Está previsto que además de las canciones de este álbum suenen cortes de trabajos de su etapa con Pink Floyd tan célebres como "The Dark Side of The Moon" (1973), los citados "The Wall" (1979) y "Animals" (1977) y "Wish You Were Here" (1975).

Las entradas se pondrán a la venta el 11 de octubre a partir de las 10 horas a través de la red de distribución oficial de Live Nation y se habilitará además una preventa dos días antes, el 9 de octubre a partir de las 10 horas a través de www.livenation.es.