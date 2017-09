Ron Perlman: "Hemos colocado en el poder a una pandilla de payasos"

El actor Ron Perlman es un camaleón que en 2004 dio vida al personaje de cómic Hellboy, que ahora presenta en Toronto una película cubana que lo enamoró desde el principio y que quiere presentarse a candidato a la presidencia de EE.UU., donde ahora hay "una pandilla de payasos" en el poder.

En una entrevista con Efe durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde presentó el filme cubano "Sergio & Sergei", Perlman también reveló a Efe que, a sus 67 años, está a punto de dirigir su primera película, aunque no quiso desvelar el proyecto.

"Hay una película que he querido dirigir desde hace 18 años y finalmente la vamos a hacer el próximo verano. Pero todavía no la hemos anunciado. Prefiero no revelar nada. Después de esa, ya veremos", explicó.

"Respeto mucho el trabajo de dirección y no creo que cualquiera lo debería hacer. Así que he sido muy reticente a dirigir una película a menos que estuviera seguro que puede hacer justicia. Y en este caso en particular, leí el guión y me dije que tenía que dirigir la película porque la veo en mi cabeza", añadió.

Con "Sergio & Sergei", dirigida por Ernesto Daranas Serrano y protagonizada por Tomás Cao, Héctor Noas y el propio Perlman, el actor quedó fascinado con la historia desde el primer momento.

"Alguien me dijo, '¿quieres oír un buen chiste?: Un ruso, un estadounidense y un cubano entran en un bar'. Fue algo así. Un amigo mío, el realizador mexicano Gabriel Beristaín, estaba abriendo una compañía de producción en Cuba y me invitó a la isla y compartir algunas ideas para ver si podía colaborar con él", comentó.

Allí conoció a Ernesto Daranas Serrano. "Estaban pensando en esta película sobre un cubano, un ruso y un estadounidense. Me fascinó la premisa. Y se me quedó clavada en la cabeza".

Se trata de "la historia de tres personas que representan tres ideologías completamente distintas, que se juntan por su apreciación por la vida humana, es una historia preciosa".

"Y la forma en que Ernesto fue capaz de hilvanar la historia de estas tres nacionalidades, y que llegan a ser como un individuo en busca de una idea, es lo que el cine debería hacer. Era una gran idea para una película", continuó.

"Y cuando finalmente me envió el guión, fue incluso mejor. Y me dije a mí mismo: es un formidable cineasta con quien realmente estoy obsesionado con trabajar", concluyó.

Perlman define su primer viaje a Cuba con Beristaín como "volver a casa".

"Cuba -señaló- siempre ha sido una fruta prohibida. Mi gran amigo, Lázaro Pérez, con quien actué en los años setenta, había escapado de Cuba en 1958 justo antes de la revolución. Me contaba historias sobre cómo era Cuba, compartí la comida, cultura, música. Me presentó a su madre, sus tíos, toda su familia".

"Me dije a mí mismo: es una cultura increíblemente rica que nunca voy a tener la oportunidad de ver. Cuando finalmente tuve la oportunidad de ir con mi amigo Gaby, fue como ir a un sitio al que nunca has ido nunca y al mismo tiempo sentir que estás en casa. Tuve esta atracción increíblemente visceral, como una aventura amorosa".

La conversación rápidamente pasa al mundo de la política, pues Perlman ha anunciado que se presentará candidato a la presidencia de Estados Unidos.

"Realmente no voy a presentarme candidato. Pero la razón por lo que he anunciado mi candidatura es porque nadie se está concentrando en el liderazgo que va a sacarnos de esta locura. Alguien tiene que cristalizar: esto es una locura y aquí está la alternativa antes de que completamente lo jodamos", explicó.

A su juicio, no basta con decir que el polémico presidente de EE.UU., Donald Trump, es el "problema", pues alguien debe "encabezar la salida de esto".

"Mira lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. El nacionalismo es tan rampante como en cualquier otro lugar del mundo. Esa es la parte más preocupante de este nuevo régimen. Estados Unidos, primero. Es muy dogmático", reflexionó el actor.

"Me siento -continuó- como si me estuvieran atacando. Que todo por lo que se merece estar vivo, está siendo atacado. Siento que las cosas que deberían tener valor no lo tienen. Y lo que nunca debería ser discutido en público, es lo único de lo que se habla. Estamos jodidos ahora mismo".

"Acabamos de colocar en el poder a una pandilla de payasos que van a dar marcha atrás al progreso que se ha hecho. Y no tenemos un minuto que perder", zanjó Perlman, quien se declara "aterrorizado" bajo el Gobierno de Trump.