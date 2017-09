Ronnie Wood lleva a Barcelona una recopilación de su obra pictórica

El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood ha presentado hoy en el Museo Picasso de Barcelona su libro "Ronnie Wood Artist", en el que el músico británico recopila los trabajos de su otra pasión: la pintura, un arte al que se dedica desde los 7 años.

El "stone" ha conversado durante la presentación con el director del museo, Emmanuel Guigon, quien también fue el encargado de escribir el prólogo del libro, que incluye además un epílogo de su compañero de banda Keith Richards y que ha sido publicado por la editorial inglesa Thames & Hudson.

Guigon ha explicado que la relación con Wood nació por pura casualidad, al encontrárselo un día bajando las escaleras del edificio donde vive, en Barcelona, para luego enterarse de que el mítico guitarrista también tenía un piso ahí.

"A partir de ese encuentro lo invité a venir a ver el museo, porque me pareció muy bien mezclar esos dos mundos, ya que tanto Picasso como los Rolling Stones eran creadores de mundos", ha señalado Guigon.

Durante la conversación, Wood ha señalado en diversas ocasiones la gran influencia que significó Picasso en su obra pictórica desde que era muy pequeño, pues le encantaban "las primeras obras de él, su crudeza y la manera delicada que tenía de pintar las cosas de la vida diaria, como sus padres".

En un momento del acto, alguien del público le ha preguntado al guitarrista quién creía que era el equivalente a Picasso en el mundo de la música, a lo que él ha respondido que "Bob Dylan, pues es muy diverso, aunque Bob no sabe que es un genio y Picasso sí que lo sabía. Ambos son tremendos", ha respondido.

En el libro se compilan por primera vez todas las pinturas y otros trabajos pictóricos realizados por Wood, desde su portafolio de la escuela de arte hasta los trabajos más íntimos del artista, que ha decidido publicar la obra este año para conmemorar su 70 cumpleaños.

"La pintura es un modo de expresarme de forma privada y singular. Me gusta hacer música como parte de un grupo. Pero con la pintura puedo darme un espacio para mí", ha señalado Wood.

El guitarrista ha explicado que compaginar la música y la pintura no siempre es sencillo, pues al principio sus compañeros de banda no apreciaban su pintura. "Me decían que mejor me dedicara a tocar solo la guitarra. Pero ahora ya han conseguido entender mi forma de pensar. Keith incluso me llama Ronnie Rembrandt", ha bromeado.

En la sala donde se ha celebrado el acto, Wood ha instalado tres pinturas de su colección personal, donde se le ve junto a sus compañeros de banda, así como su autorretrato más reciente, unas obras que estarán expuestas por un tiempo limitado en el Museo Picasso de Barcelona.

Wood ha explicado que empezó a acercarse a las pinturas gracias a sus hermanos mayores, pues ambos estudiaban arte, y ha agregado: "Quería parecerme a ellos, quería pintar también. Por eso desde que tengo recuerdo me he expresado a través de la pintura".

"La pintura es cicatrizante para mí. Me limpia el alma. Es una cosa muy espiritual. Cuando toco los timbales, la armónica o la guitarra no tengo la misma sensación. Los distintos tipos de materiales de la pintura son expresiones distintas de liberación para mí", ha señalado Wood.

El guitarrista ha vuelto a Barcelona, ciudad donde pasa gran parte de su tiempo desde que en 2013 se comprara un piso en el distrito del Eixample, para el concierto que The Rolling Stones ofrecerá en el Palau Sant Jordi este miércoles como parte de su gira "No filter".