Rosa María Calaf: "El periodismo hoy prioriza lo emocional sobre lo racional"

La periodista Rosa María Calaf considera que "uno de los grandes males del periodismo" en la actualidad es que da prioridad a "lo emocional sobre lo racional".

"En general el modelo de mundo que se está construyendo parece que va muy en esa línea, de que sea más importante crear una sociedad de la emoción por encima de una sociedad de la opinión, y eso es tremendamente peligroso", ha indicado la periodista y excorresponsal de TVE durante su intervención hoy en la Facultad de Periodismo de Santiago de Compostela.

El foro en el que ha intervenido, titulado "Información y sufrimiento humano", se ha centrado en el compromiso ético de los profesionales del periodismo, especialmente cuando tratan con hechos o procesos que colocan a sus protagonistas en situaciones de vulnerabilidad.

En opinión de la periodista barcelonesa, actualmente la información es "de acontecimientos" y "no de procesos informativos".

A raíz de esta situación, ha dicho Calaf, la ciudadanía está muy poco informada ya que "sólo está recibiendo impactos emocionales que no provocan ningún tipo de reflexión".

"El fin y el objetivo del periodista es darle al espectador unos elementos de conocimientos, de argumentación cabal, rigurosa y honesta para que pueda formarse una opinión", ha afirmado.

A su entender, "el periodismo va perdiendo la ética por el camino cada vez más, y no por mala voluntad en general de los profesionales, ni de muchas empresas periodísticas, sino en muchos caso de inercia, de rutina y, sobre todo, del modelo social y hacia donde nos lleva este modelo".

En este sentido, ha opinado que el tratamiento periodístico está muchas veces "en el origen de que eso suceda, porque contribuye a diseminar todos esos mensajes que hacen posible la construcción de ese modelo".

A su juicio, la televisión y los medios audiovisuales son "herramientas magníficas" de conocimiento y de acercamiento a lo distinto, "pero al mismo tiempo, si no los sabemos manejar bien, son una herramientas de desconocimiento, de rechazo a lo diferente, de diseminación, de lenguaje del odio,...".

Calaf ha agregado que el periodismo "siempre ha tenido que pelear para dar visibilidad a aquello que es invisible, y contar aquello que se quiere que se calle".

"Hay veces -ha sostenido- que está perfectamente justificado que haya algo que no se quiere que se vea o que no se quiere que se diga. Hay cosas que a veces no hay que contar, o no hay que contar en ese momento, pero cuando no se producen estos casos muy específicos, en general, la mayoría, es porque hay intereses que no quieren que se vea o que se diga, y casi nunca son por el bien común sino por intereses de grupos determinados".