Bad Gyal, Rosenvinge y Joe Crepúsculo actuarán en el Festival SWSW de Austin

Bad Gyal, Christina Rosenvinge, Joe Crepúsculo, Los Wilds, Neuman y The Zephyr Bones componen la participación española que la plataforma Sounds from Spain llevará a la próxima edición del Festival South by Southwest (SXSW) de Austin (Texas) los días 14 y 15 de marzo.

Estos grupos han sido seleccionados entre más de 40 propuestas artísticas presentadas. Además, la catalana Bad Gyal ha sido elegida cabeza de cartel por el festival, ha señalado en un comunicado la Fundación SGAE, miembro de la plataforma.

Bad Gyal ha pasado en poco tiempo de colgar sus canciones en Youtube a tocar en festivales como el Sónar y el FIB con su mezcla de ritmo latino, dancehall, reggaeton, trap y dembow.

Este es el undécimo año consecutivo en el que Sounds from Spain apoya la presencia de músicos nacionales en la cita de Austin, que reúne a más de 15.000 profesionales del sector entre sellos discográficos, editores, "managers" y periodistas, y que acoge alrededor de 2.000 conciertos.

El objetivo de Sounds from Spain es fomentar la exportación de la música española, facilitando la presencia de los profesionales del sector en los más importantes encuentros internacionales, como South by Southwest (Austin), Circulart (Medellin), LAMC (New York) o Womex, indica en un comunicado la SGAE, miembro de la plataforma.

En esta edición del SXSW, un total de 10 empresas españolas asistirán al festival: Altafonte Network, Ataque Records, Ciudad Oasis, Delfuego Booking, El Segell del Primavera, El Volcán Producciones Musicales, Flamenco Agency Management & Tours, La Castanya, Las Montañas del Canadá y Subterfuge Records.

En ediciones anteriores han participado artistas españoles como Mala Rodríguez, We are Standard, Dorian, La Habitación Roja, Nacho Vegas, Los Coronas, Depedro, Amaral, Huecco, Los Planetas, L.A., Quique González, Cuchillo, Supersubmarina, Tulsa, Arizona Baby, Betunizer, Fuel Fandango, Kiko Veneno y Lori Meyers, entre otros.