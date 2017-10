Sam Smith anuncia sus primeros conciertos en España para mayo

Sam Smith, una de las voces masculinas más destacadas del pop melódico actual, ofrecerá el próximo mes de mayo sus primeros conciertos en España dentro de la gira "The Thrill of It All Tour", que incluirá paradas en Barcelona y Madrid.

Así lo ha anunciado hoy en nota de prensa la promotora Live Nation, que ha informado de que los "shows" tendrán lugar el día 15 en el Palau Sant Jordi y el 16 en el WiZink Center (conocido popularmente como Palacio de Deportes).

En ellos presentará su nuevo álbum, "The Thrill Of It All", cuya publicación está prevista para el 3 de noviembre, grabado bajo la producción ejecutiva de Steve Fitzmaurice y Jimmy Napes, con el que ya había trabajado en su exitoso primer álbum, "In the lonely hour" (2014).

Fruto de su colaboración surgió también "Writings on the wall", tema central de la película "Spectre" (2015) de la saga de James Bond, con la que cosecharon un Globo de Oro y un Óscar de la Academia de Cine de Hollywood a la mejor canción.

Smith (Londres, 1992) ha sido distinguido con otros galardones, a destacar los cuatro premios Grammy como mejor nuevo artista, mejor grabación y mejor canción del año por "Stay with me" y mejor álbum de pop vocal por "In the lonely hour".

Para su nueva gira, Sam Smith se ha asociado con la iniciativa "PLUS1", por lo que 1 euro de cada entrada irá destinado al proyecto "War Child" para proteger, educar y defender los derechos de los niños atrapados en la guerra.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 27 de octubre a partir de las 10 horas en los puntos habituales asociados a Live Nation recogidos en su web.

Habrá además dos preventas, una dirigida a los miembros de su club de fans y que se abrirá el miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana y otra, un día después y a partir de la misma hora, para aquellos registrados en la web de Live Nation.

Estos conciertos constituirán su primera visita para actuar en España tras la sonora cancelación que protagonizó en 2015 siendo cabeza de cartel del festival madrileño Dcode y a escasas horas de su actuación por "una infección en las vías respiratorias".