Sanzol y Lima desentrañan la comedia shakesperiana en La Abadía

Tras el éxito de sus montajes en torno a la tragedia grecolatina, que registraron un 95 % de ocupación hace dos años en el Teatro de La Abadía, Andrés Lima y Alfredo Sanzol se pasan a la comedia de inspiración shakesperiana con "La Ternura" y "El Sueño", dos obras que representarán a partir del 27 de abril.

Lo harán bajo el mismo paraguas, el Teatro de la Ciudad, un proyecto compartido cuyo sello de identidad son los talleres de investigación previos, en este caso sobre el arte de hacer reír y el sentido del humor, según han recordado hoy ambos en una rueda de prensa.

Los montajes se representarán de forma consecutiva y el primero será "La ternura", de Sanzol, una comedia romántica de aventuras que gira en torno a "la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor", según el dramaturgo y director de escena.

"La ternura", que estará en escena del 27 de abril al 4 de junio, cuenta la historia de una reina que se rebela ante el destino de sus dos hijas, obligadas a casarse en matrimonios de conveniencia en el momento en que la Armada Invencible se dirige a conquistar Inglaterra.

Su radical decisión les llevará a una isla donde pretende fundar una república independiente de mujeres, pero al llegar se encuentran con que hay tres hombres que llevan 20 años viviendo en ella.

Se trata de un texto original pero que bebe de distintas obras de Shakespeare, sobre todo "La tempestad" y "Noche de Reyes", pero también "Como gustéis", "Mucho ruido y pocas nueces" y "Sueño de una noche de verano".

"Los padres quieren evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento de sus hijos a causa del amor", ha explicado Sanzol, "y de esa fantasía imposible surge la comedia".

En cuanto al significado de la palabra 'ternura', cree que es "todo aquello a través de lo que se expresa y se hace visible el amor: la escucha, las caricias, la empatía", y que requiere fortaleza.

El reparto es prácticamente el mismo que en su montaje de "Edipo Rey": Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón, a los que se suma Javier Lara. Alejandro Andújar es el responsable de la escenografía y la música es de Fernando Velázquez.

Andrés Lima tomará el relevo del 10 de mayo al 18 de junio con "El sueño", una comedia que conecta "El sueño de una noche de verano" de Shakespeare con los propios recuerdos del dramaturgo sobre la muerte de su padre.

En su versión, Lima reflexiona sobre el primer amor, qué significa "te necesito" o qué nos vuelve locos, y contempla "el placer y el dolor para darle sentido a este baño de sensaciones que puede ser el amor a la vida".

En los talleres de investigación previos, realizados a lo largo de un año junto a los actores del reparto -Nathalie Poza, Laura Galán, Chema Adeva, Ainhoa Santamaría y María Vázquez- reflexionaron sobre temas como los límites del humor.

"En mi opinión la comedia no debe tener límites. Está en la ética y el sentido común de cada uno saber si está agrediendo a alguien o haciendo el ridículo", ha señalado Lima.

Sanzol, que es Licenciado en Derecho, ha precisado que "el humor es una forma de expresión, no un tipo penal" y ha recordado que legalmente existen figuras como la difamación o la injuria, que no se aplican como deberían, pero que no existen "delitos de comedia".

Junto a los espectáculos de Sanzol y Lima, y a modo de enlace entre ellos, Dan Jemmet presentará unos "aperitivos entre shakesperianos y punk", según lo ha definido Lima, a través de una serie de intervenciones en el jardín de La Abadía, "relacionadas con el amor, el deseo y la vida en pareja".