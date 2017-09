Schwentke aborda en el "El capitán" la degradación moral en tiempos de guerra

El cine ha contado muchas veces los crímenes cometidos por los alemanes en la II Guerra Mundial, pero poco lo que hicieron contra ellos mismos. Robert Schwentke lo ha hecho en "El capitán", un relato que muestra la ilimitada capacidad de degradación moral del ser humano en situaciones extremas.

El realizador germano ha presentado hoy en San Sebastián esta película, que compite por la Concha de Oro y que sitúa al espectador en abril de 1945, en los últimos días de la guerra, cuando las deserciones del ejercito nazi eran habituales y los saqueos a la población civil también.

El protagonista, interpretado por el actor suizo Max Hubacher, es un joven desertor que, tras salvar milagrosamente la vida, encuentra una maleta con un uniforme de capitán de la aviación alemana, que utiliza para hacerse pasar por oficial.

A él se suma otro grupo de desertores, que le acompañarán en un viaje de supervivencia y crueldad, donde matar parece la tarea más fácil del mundo.

El realizador, autor también del guión de filmes como el "thriller" "Red" e "Insurgent", ha regresado de Hollywood a su país para rodar esta película, gran parte de la cual se desarrolla en un campamento de trabajo donde están recluidos desertores y ladrones, y donde emerge una brutalidad aterradora.

Schwentke ha escrito la historia a partir de hechos reales, que están documentados, aunque mantiene la incógnita sobre el pasado de ese de ese falso capitán.

"Fue intencionado, quisimos dejar ese punto en blanco y no explicar su psicología criminal, no queríamos encajonarle. Es una figura histórica y la única fuente que existe es su propio testimonio, que es poco fiable. Era una persona que limpiaba chimeneas y no hay nada en su pasado que justifique en lo que se convirtió", ha explicado.

No obstante, el realizador no tiene "una respuesta del porqué de esa propensión a la crueldad, salvo que es un ser humano que se quiere alimentar".

"Pero cada vez entiendo menos y cuanto más me documento, menos entiendo", ha asegurado Schwentke, cuyo propósito no ha sido "mostrar un monstruo, sino un ser humano preocupado por algunas cosas, que quiere sobrevivir y se pierde". "Disfruta porque sobrevive, no disfruta de lo que hace", ha añadido.

Esta producción, rodada en blanco y negro, puede ser "una especie de profiláctico porque te lleva a pensar en ciertas cosas", ha indicado este director, que cree "sintomático" que el cine alemán apenas haya abordado la deserción.

Ha dicho que los filmes sobre las víctimas de la II Guerra Mundial son "necesarios", pero también opina que es preciso abordar otra perspectiva.

Con "El capitán", ha indicado, el público va a "experimentar" la historia de "una manera menos segura" porque no se va a poder posicionar a favor del protagonista, que es "un personaje malo".