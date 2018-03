Sebastián Lelio y Antonio Méndez Esparza triunfan en los premios Spirit

El chileno Sebastián Lelio con "Una mujer fantástica" y el español Antonio Méndez Esparza con "Life and Nothing More" triunfaron hoy en los premios Spirit al llevarse los galardones a la mejor película internacional y la mejor cinta hecha con menos de 500.000 dólares, respectivamente.

La 33 edición de los premios Spirit del cine independiente, que entrega la institución Film Independent, se celebra hoy en Santa Mónica (California, EE.UU.)

El director chileno Sebastián Lelio obtuvo el Spirit a la mejor película internacional con "Una mujer fantástica" frente a las también aspirantes "BPM" (Francia)", "I Am Not a Witch" (Zambia), "Lady Macbeth" (Reino Unido) y "Loveless" (Rusia).

"Una mujer fantástica", que ganó el Goya a la mejor película iberoamericana y el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale, aspira mañana a llevarse el Óscar a la mejor película en habla no inglesa.

Protagonizada por Daniela Vega, esta cinta retrata la vida de Marina, una mujer que tras la muerte de su pareja debe enfrentar el rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales.

Por su parte, el español Antonio Méndez Esparza se alzó gracias a "Life and Nothing More" con el galardón John Cassavetes, que reconoce en los Spirit a la mejor película rodada con un presupuesto inferior al medio millón de dólares.

En esta categoría también estaba nominada la española Ana Asensio por "Most Beautiful Island".

Esta cinta muestra la realidad de una madre soltera, Regina, que vive al norte del estado de Florida con dos hijos en un contexto de desigualdad social tratando de llegar a fin de mes al mismo tiempo que lucha contra la rutina y las dificultades del día a día.