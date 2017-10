Sectas y muñecas diabólicas se apoderan del festival en su segunda jornada

Sectas y muñecas diabólicas se han apoderado del Festival de Cine Fantástico de Sitges en su segunda jornada con dos películas 100 por 100 del género y del público local del certamen, "The Endless" y "Annabelle: Creation".

En "The Endless", los directores Aaron Moorhead y Justin Benson recuperan el universo de su película "Resolution" (2012).

En esta película los hermanos Justin y Aaron, interpretados por los propios directores, logran escapar de la secta en la que se habían criado y malviven en un apartamento de Los Ángeles, hasta que un día reciben una cinta de vídeo de aquella secta; y a Aaron le entran las dudas de si deberían volver al campamento del que huyeron.

Retomar aquel universo de "Resolution" no fue premeditado, aseguran ambos cineastas, ni tampoco ponerse delante de la cámara. "Tuvimos mucho miedo al principio, porque todas nuestras películas se basan en las relaciones entre los personajes y si no sale bien, la película se cae, pero lo compensamos con muchas horas de ensayo y larga preparación antes de ponernos ante la cámara en el rodaje", ha confesado Moorhead.

Para Moorhead, "dirigir y actuar se ha convertido en un mismo trabajo, algo muy orgánico" y esperan repetir la experiencia.

Para "The Endless" no han tenido ninguna referencia fílmica, sí acaso sus lecturas, entre las que mencionan a Stephen King y la crítica percibe también la mano de Lovecraft.

A pesar de la mezcla de géneros que se percibe en sus películas, terror e historia de amor en "Spring" (2012) y sectas y relación entre hermanos en "The Endless", ambos cineastas no se preocupan por las etiquetas.

"Esta película puede hablar sobre sectas, pero creemos que hay mucho más, y la mezcla de géneros no es premeditada, es algo instintiva, que se produce durante el proceso creativo", ha dicho Benson.

En el proceso de documentación, además de visionar algunas series relacionadas con el tema de HBO o Amazon, estuvieron en contacto con personas que habían estado en sectas, para "hacer sentir al público como si viviera en una secta".

El hecho de jugar con los géneros en una misma película es secundario para ambos realizadores: "el género fantástico funciona si el público se preocupa por qué le sucede a los personajes, y esto ya se veía en 'Spring', pues si el público no se interesa por la relación entre los personajes, no hay género, no hay película".

Recurrir en "The Endless" al "misterio" tiene sentido, dicen, para "mostrar al público que el mundo no es lo que parece".

"Annabelle: Creation" es la precuela del filme "Annabelle" (2014) en el que el director David F. Sandberg explica el origen de la muñeca diabólica Annabelle.

La película, que ha recaudado ya 300 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado verano, combina elementos del terror convencional como las casas encantadas o las muñecas diabólicas con un suspense hitchcotiano en el que la iluminación y la banda sonora juegan un papel primordial.