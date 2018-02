Sergio Dalma, sobre el himno de Marta Sánchez: "Se le ha ido la olla, ¿qué necesidad tenía?"

"¿Qué necesidad tenía de algo así?". Es la pregunta que se hace el cantante Sergio Dalma sobre la letra del himno español que se ha inventado Marta Sánchez. El artista catalán es el último -de momento- en unirse a la cascada de reacciones sobre la letra, que cuenta con la aprobación hasta del presidente del Gobierno y la Guardia Civil.

Sergio Dalma opina en una entrevista para el periódico El Correo que a Marta Sánchez "se le ha ido la olla". "Creo que, con todos los respetos, se le ha ido la olla. Una tía como ella con una de las mejores voces de este país y una carrera de 30 años qué necesidad tenía de algo así... sabiendo además en el momento tan delicado que estamos en temas de nacionalismo", señala Dalma. "Claro que si quería publicidad la ha conseguido".

El cantante catalán bromea y añade que, tras escuchar la versión, le dijo a sus músicos que deberían hacer "una versión rockera" de Els Segadors, el himno de Catalunya.

En la entrevista en El Correo, Dalma señala que, aunque no es independentista, admira la "coherencia y valentía que ha demostrado" Oriol Junqueras por no "echarse atrás". "En estos momentos creo que hay una sensación de saturación y descontento. Creo incluso que hay políticos que se han hecho caca encima. Si defiendes unos intereses los tienes que hacer hasta el final", incide. "No soy independentista pero admiro la coherencia y la valentía que ha demostrado Oriol Junqueras. No puedes echarte atrás porque vayan a meterte a la cárcel o haya políticos que aprovechen para echar más leña al fuego".