La compra de Sky por Fox no es de interés público, dice organismo supervisor

La propuesta adquisición de la cadena británica Sky por parte del grupo estadounidense 21st Century Fox no es de interés público pues el grupo combinado tendría demasiado control informativo en el Reino Unido, señaló hoy el organismo supervisor de la competencia en un análisis provisional sobre esa compra.

La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) británica indicó que si el plan de la compañía estadounidense de asumir el total control de Sky siguiera adelante, "operaría posiblemente en contra del interés del público".

La operación de 21st Century Fox para hacerse con el 100% de las acciones de la cadena británica está valorada en 11.700 millones de libras (13.341 millones de euros).

Si bien la CMA puntualizó que no hay una falta de compromiso de la empresa de EE.UU. por cumplir con los niveles adecuados de difusión informativa en el Reino Unido, hay preocupación sobre el impacto que la adquisición tendría en la pluralidad en los medios de comunicación del país, en detrimento del interés público.

"La pluralidad de los medios está en el corazón de nuestro proceso democrático. Es muy importante que ningún grupo o individuo tenga demasiado control en nuestros medios de comunicación o demasiado poder que afecte la agenda política", señaló la presidenta del grupo de investigación independiente del CMA, Anne Lambert.

"Hemos encontrado de manera provisional que si la fusión Fox/Sky sigue adelante como ha sido propuesta, iría en contra del interés público. Esto resultaría en que la familia Murdoch tendría demasiado control sobre los que facilitan las noticias en el Reino Unido, y también demasiada influencia sobre la opinión pública y la agenda política", añadió Lambert en un comunicado.

La firma del magnate Rupert Murdoch anunció hace más de un año el acuerdo para tomar el control de Sky, de la que ya posee el 39,1 % de sus acciones, un paso que ha provocado polémica en el Reino Unido, donde grupos de presión han alertado de que la operación amenaza la "pluralidad" en los medios británicos.

El empresario australiano ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y la emisora de radio "TalkSport".

Al añadir el grupo Sky, Murdoch sería propietario de canales de televisión de pago en el Reino Unido, Alemania e Italia.