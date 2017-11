Spoon, el grupo que definió el inicio del siglo XXI "sin repetirse nunca"

La banda estadounidense Spoon llega hoy a España para mostrar su peculiar sello entre folk, pop y rock, impreso en sus canciones más recientes y en una colección de temas históricos que, a juicio de numerosos especialistas, se encuentran entre la producción más influyente del cambio de siglo.

"Creo que si hay un legado que dejaremos a las bandas más jóvenes es que siempre hemos mirado hacia delante para no repetirnos en nuestros discos y que hemos tenido éxito en ese intento", afirma Jim Eno, batería de esta formación fundada en Texas en 1993 junto al compositor y vocalista Britt Daniel.

Precisamente el pasado año se cumplieron 20 años de la publicación de su primer álbum, "Telephono" (1996), fruto más que nada, reconoce el músico, de la necesidad de contar con una cartera de canciones propias para tener material que tocar y empezar a hacer conciertos.

"Somos una banda mucho mejor ahora, que es cuando sabemos hacer discos", recalca Eno en una charla con Efe a propósito de la evolución de Spoons, que no conoció algo parecido al éxito hasta el lanzamiento de su tercer disco, "Girls can tell" (2001).

De hecho, la venerada web de referencia Pitchfork designó aquel trabajo como una pieza fundamental para entender el sonido de la primera mitad del siglo XXI junto con los posteriores "Kill The Moonlight" (2002) y "Ga Ga Ga Ga Ga" (2007).

"Con 'Girls can tell' abrimos la mente; aprendimos a no preocuparnos por meter cosas como un piano o teclados en nuestras canciones que pudiesen llevarlas en otra dirección", recuerda Eno, que también se siente orgulloso de las progresiones que caracterizan a los temas de esos álbumes.

Spoon, que funciona actualmente en formato de cuarteto, ha acogido bajo su seno a numerosos músicos que ya no se encuentran entre sus filas, si bien parece que el grupo ha encontrado por fin la estabilidad junto a Rob Pope (bajista) y Alex Fischel (teclados y guitarra).

"Su contribución es lo que ha hecho especiales los dos últimos discos", señala Eno, antes de destacar que hace ya 10 años de la última incorporación a sus filas.

Su último disco, "Hot thoughts" (2017), publicado en marzo, ha vuelto a ser aplaudido por la crítica, que no han dudado en calificarlo como "el disco más bailable" de Spoon.

Parte de la culpa la tienen las circunstancias en las que se creó, tras la muerte de Prince en abril de 2016. "Hay mucho de él en el álbum, porque, aunque siempre hemos sido admiradores suyos, tras su fallecimiento escuchamos mucho su música", explica el batería ante cortes pop con una influencia palpable, como "First caress", en el que también aprecia el influjo de Talking Heads.

"Hot thoughts" supone, además, su retorno al mítico sello Matador Records, con el que grabaron su citado debut "Telephono". Ningún otro sello muestra el mismo entusiasmo por sus discos", afirma Eno en reconocimiento a su discográfica.

Spoon tienen previsto actuar esta noche en la sala Apolo de Barcelona y mañana miércoles en La Riviera de Madrid, con el apoyo de un guitarrista extra, Gerardo Larios, cuyos padres eran por cierto españoles.