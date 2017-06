Status Quo baja el tono sin perder la esencia en el Liceo de Barcelona

Los miembros de Status Quo hace tiempo que se cortaron la melena y, este año, además han cortado la corriente eléctrica de sus instrumentos en una gira acústica que hoy han llegado al Liceo de Barcelona, donde han demostrado que son capaces de transmitir energía sin necesidad de enchufes.

Francis Rossi ha capitaneado la banda, que a lo largo de 50 años ha ido perdiendo al resto de sus miembros originales, pero sigue siendo una buena formación, con una larga lista de éxitos con los que satisfacer un público veterano que aprecia que sigan activos.

Status Quo ha llegado a Barcelona seis meses después de la muerte en Marbella del guitarrista Rick Parfitt, uno de los integrantes históricos.

El delicado estado de salud de Parfitt en los últimos tiempos fue una de las causas por las que optaran por despedirse de los conciertos eléctricos con una gira que paso el año pasado por el Festival de Cap Roig e iniciar la actual gira acústica, aunque finalmente están combinando los dos formatos y en algunas localidades conectan los instrumentos y en otros los desconectan.

En el Liceo los han desconectado en honor al disco que publicaron el año pasado y que es el segundo volumen de "Aquostic", un trabajo que le han permitido repasar su carrera desde otra óptica.

Para que quedara claro el cambio de paradigma, el concierto de hoy ha empezado con cinco de los músicos sentados con sus guitarras acústicas en ristre, y tras ellos el batería, que en la primera canción también ha cambiado la baquetas por la guitarra, el teclado, el acordeón, y las dos coristas, una de las cuales también ha tocado el violín en algún momento del concierto.

Los diez músicos han arrancado con "And is better now", en un elegante escenario, con luces rojas y cortinas aterciopeladas, y el público cómodamente sentado en el grandioso Gran Teatro del Liceo, algo que hubiera sido impensable en los lejanos años setenta, cuando compusieron su inolvidable "Whatever you want"

Durante cinco décadas, la interacción del fallecido Parfitt y Rossi ha sido el centro de esta banda, pero hoy Rossi no ha querido ponerse nostálgico y ha invitado con una sonrisa al bajista John Edwards y al teclista Andy Bown a interpretar los temas que solía cantar Parfitt, mientras que el irlandés Richie Malone le sustituía con solvencia en la guitarra.

Bromista y simpático, Rossi ha ido conduciendo el concierto por terrenos conocidos, con temas como "Rock 'n' Roll" y "What you're proposing", que el público ha seguido con palmadas y movimientos de cabeza.

Con un tono más folk-rock que hard-rock, el concierto ha seguido con "Hold you back" y "That's a fact", tras la que los músicos se han puesto de pie y Andy Bown se ha colocado tras el piano de cola.

Tras "Rolling home" y "Don't drive my car", el concierto se ha encaminado hacia "Whatever you want" que, sinceramente, en formato acústico no es lo mismo.

Más aplaudida han sido "Rockin' all over the world" y "Burning bridges", que ha cerrado el concierto con el público, por fin, puesto en pie.

La actuación de Status Quo ha sido la última de la tercera edición del Suite Festival, que entre enero y junio de este año ha acogido los conciertos de Bertín Osborne, Hombres G, Steve Hackett, y Sílvia Pérez Cruz.

El festival ha vendido un total de 8.729 entradas y ha alcanzado un 83,19% de ocupación, unas cifras que el presidente de Clipper's Live y director del Festival, Juli Guiu, ha calificado de positivas porque "consolidan un modelo ecléctico en Barcelona", según ha dicho en un comunicado, en el que ha anunciado que ya está trabajando en una próxima edición que "tendrá más fechas".