"Tadeo Jones 2", favorita entre los finalistas de los premios Quirino de animación

"Tadeo Jones 2" ha logrado tres nominaciones a los premios Quirino de Animanción Iberoamericana y se convierte así en la favorita de las 29 producciones que han quedado finalistas de estos premios que celebran su primera edición y que han sido presentados hoy en la Casa de América de Madrid.

"Tadeo Jones 2", dirigida por David Alonso y Enrique Gato, suma tres nominaciones, correspondientes a mejor largometraje, mejor diseño de animación y mejor diseño de sonido y música original.

En la categoría de mejor largometraje, las cintas de animación finalistas, junto a "Tadeo Jones 2", han sido "Ana y Bruno", de Carlos Carrera; "Deep", de Julio Soto Gurpide, y "El libro de Lila", dirigida por Marcela Rincón González.

Los finalistas a mejor serie han sido "Cuentos de viejos", dirigida por Marcelo Dematei y Carlos Smith; "Pocoyó", de Álex Hidalgo; "Puerto papel", de Álvaro Ceppi y Hugo Covarrubias, y "The tiniest man in the world", de Juan Pablo Zaramella.

En el acto han participado Oscar Graefenhain, director general del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA); Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife; y Varela Fariña, director de relaciones culturales y científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros.

Con 273 obras inscritas y 14 países participantes, el país más representado es España, con el 38 por ciento de las obras, al que le siguen Brasil (15 por ciento), Argentina (catorce por ciento), Colombia (diez por ciento) y México (ocho por ciento).

La gala de entrega de premios tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife (España) el 7 de abril.