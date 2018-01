Teatro, música y danza en las propuestas del Canal para 2018

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid acogerán de enero a junio de 2018 un total de 45 propuestas de creación contemporánea que incluyen teatro, danza y música, con artistas como Angélica Liddell, Jan Fabre, Rodrigo García, Thomas Ostermeier o la Compañía Nacional de Danza.

Según informa la Comunidad en una nota, en los cuatro últimos meses de programación, bajo la dirección de Natalia Álvarez Simó -después de la dimisión de Àlex Rigola por los incidentes del referéndum del 1-O-, se ha vendido un 96 % de las entradas disponibles.

Jan Lauwers rastrea en 'The Blind Poet' el árbol genealógico de cada uno de los intérpretes, de siete nacionalidades, lenguas y culturas, a quienes les entrega el escenario para que cuenten la historia de Europa desde otros puntos de vista.

Philippe Quesne presenta 'La Mélancolie des dragons', y la compañía Peeping Tom recala en Madrid con 'Moeder' (Madre), la segunda entrega de la trilogía sobre una familia que comenzó con 'Vader' (Padre) en 2014 y terminará con 'Kinderen' (Hijos).

Thomas Ostermeier y la Schaubühne Berlin presentarán 'Die Ehe der Maria Braun', y Fragan Gehlker, Alexis Auffray y Maroussia Diaz Verbèke presentan 'Le Vide - essai de cirque', inspirado en el mito de Sísifo.

Además, los Teatros del Canal será coproductor en muchos de los espectáculos que acogerá a lo largo de la temporada, como es el caso de 'La tristeza de los ogros', de Fabrice Murgia.

La Tristura recalará en dos ocasiones en los teatros con 'Future Lovers', de la que es coproductor, y 'Cine', que se pudo ver la temporada pasada dentro del Festival de Otoño a Primavera.

Angélica Liddell regresará a los escenarios españoles para presentar su Trilogía del Infinito, y Rodrigo García pisa de nuevo estos escenarios con 'Evel Knievel contra Macbeth na terra do finado Humberto' (coproducción de los teatros).

Otra coproducción de los Teatros del Canal es 'El corazón de las tinieblas, de Darío Facal, una adaptación de la novela de Joseph Conrad.

Y desde el otro lado del océano llegan varias propuestas como la de Christiane Jatahy, 'E se elas fossem para Moscou', basada en Las tres hermanas de Chéjov, y desde Brasil aterriza Volmir Cordeiro, con 'L?oeil la bouche et le reste'.

También habrá danza contemporánea, nuevo flamenco, coreógrafos internacionales y grandes ballets. La Compañía Nacional de Danza presenta 'The Show Must Go On', de Jérôme Bel y Rocío Molina, una de las máximas representantes del nuevo flamenco lleva a los teatros 'Impulso'.

Los Teatros del Canal producirán, junto con el Teatro Real, la ópera El pintor, el nuevo trabajo de Albert Boadella.