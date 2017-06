Los Teatros del Canal abogan por asumir "riesgos" en la nueva temporada

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid abogan por asumir "riesgos" en la nueva temporada, tras la marcha de Albert Boadella de la dirección, con una programación compuesta por 61 espectáculos y 34 conciertos que tratarán de acercar las artes escénicas contemporáneas a todos los públicos.

Así lo han señalado hoy en la rueda de prensa de presentación de la temporada 2017/2018 el director teatral Àlex Rigola y la comisaria de artes escénicas Natalia Álvarez Simó.

Ambos sustituyen al frente de los Teatros del Canal a Albert Boadella, el dramaturgo que ha dirigido este centro desde su inauguración en 2009.

En los próximos meses, habrá 12 coproducciones y 15 colaboraciones con las que la nueva dirección de los Teatros del Canal abogan por asumir "riesgos", ya que estas compañías "van a decidir qué quieren hacer".

"Estamos buscando lenguajes que están en la frontera de lo no conocido y que tienen que ser apoyados porque seguramente no sobrevivirían si fuera en el territorio privado", ha comentado Rigola.

El director teatral considera que el teatro es "filosofía" y por ello con la nueva programación tratarán de hacer de los Teatros del Canal "una casa de pensamiento".

Con el cambio en la dirección y los nuevos espectáculos cree que habrá también un cambio de público, aunque confía en satisfacer "los diferentes gustos" para que los ciudadanos "encuentren todas las posibilidades para ir al teatro".

Al respecto, la comisaria de artes escénicas Natalia Álvarez Simó, ha dicho que en la nueva programación hay propuestas dirigidas a todos los públicos, incluyendo niños y adolescentes.

"Somos conscientes de que tenemos que acercar las artes escénicas contemporáneas y en nuestra programación queremos que todo el mundo encuentre su sitio", ha apuntado.

Para tratar de conseguir la "fidelización del público", los Teatros del Canal han abaratado los precios, que rondarán los 22 euros para las grandes producciones y los 12 euros para el resto.

En el caso de los jóvenes menores de 30 años, estas tarifas se reducirán a los 10 y 6 euros, respectivamente, y en las compras anticipadas (antes del estreno) a 17 y 10 euros.

Asimismo, existirá la posibilidad de adquirir un abono de diez espectáculos por 15 euros cada uno y otro de 20 a 10 euros.

La nueva dirección ha calificado de "muy buena" la relación con el Gobierno regional, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, ha acudido al acto, donde ha resaltado el papel de los Teatros del Canal como "referencia indiscutible en el panorama artístico nacional e internacional".

"Para nosotros es una prioridad potenciar la cultura abierta, libre, que llegue al mayor número de personas", ha afirmado.

Cifuentes ha agradecido el papel de Albert Boadella, que "abrió estos teatros a la innovación, la originalidad y la libertad", y ha manifestado su confianza en los nuevos directores, "profesionales de gran prestigio con una trayectoria reconocida en el mundo de las artes".

Sobre la programación, ha dicho que es "muy equilibrada" y que "refleja el carácter abierto, plural y cosmopolita de la sociedad madrileña".

La nueva temporada comienza el 8 de septiembre con 'Abierto en Canal', que mostrará diversos trabajos del Centro de Danza Cnal seleccionados por un jurado nacional e internacional.

Entre las coproducciones destaca una con el Teatro Real, la ópera 'El pintor', el nuevo trabajo de Albert Boadella, acerca del artista Pablo Picasso.

La dramaturga Angélica Liddell regresa a los escenarios españoles con 'Trilogía del infinito', compuesta por 'Esta breve tragedia de la carne', '¿Qué haré yo con esta espada?' y 'Génesis 6, 6-7'.

Por su parte, Rodrigo García vuelve a los Teatros del Canal con 'Evel Knievel contra Mcbeth na terra do finado Humberto', y el propio Rigola presentará una versión libre de 'Vania' y la obra 'Who is me. Pasolini, poeta de las cenizas'.

Por primera vez en Madrid, el creador Jan Fabre y Troubleyn llevan a escena 'Mount olympus. To glorify the cult of tragedy, una 'performance' de 24 horas.

Respecto a los grandes ballets, la Compañía Nacional de Danza ofrecerá el espectáculo 'The show must go on' y Jefta Van Dinther junto con el Cullberg Ballet traen 'Protagonist'.

Una programación que se completa con 29 conciertos temáticos del ciclo Ibercaja de música de la joven orquesta y el Coro de la Comunidad de Madrid.