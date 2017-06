The Horrors presentarán nuevo disco "V" con conciertos en España en diciembre

Barcelona, Valencia y Madrid serán las tres ciudades que, por este orden, recibirán el próximo mes de diciembre a la banda británica The Horrors para ofrecer su directo, conocido por un sonido que oscila entre el punk y el gusto por la oscuridad, al que han dado un sorprendente giro en su nuevo disco.

En concreto, según ha anunciado la promotora, sus citas en suelo nacional tendrán lugar en el 12 de diciembre en la sala Apolo de la ciudad condal, el 13 en la sala Moon de Valencia y el 14 en la sala But de la capital, dentro del ciclo Son Estrella Galicia.

La venta de entradas para los tres conciertos se iniciará este viernes 30 de junio al mediodía.

La gira permitirá presentar su quinto disco de estudio, "V", que se publicará el 22 de septiembre y que ha sido producido por Paul Epworth (colaborador previo de Adele, U2 y Coldplay).

Según la nota de prensa de su discográfica, que se hace eco hoy de este próximo lanzamiento, el álbum estará formado por diez temas "tan diversos que cuando llega la última canción, 'Something to remember by' (...), de corte dance, trance y pop 80's, resulta tan sorprendente como natural".

"Es natural, si te consideras artista, progresar y no ir a lo seguro. Bowie se adelantó a la condición moderna de no quedarse quieto en un mismo sitio por mucho tiempo, y a mí me frustran las bandas que están quietas, porque entonces se convierte en un oficio", defiende Tom Cowan, miembro de la banda, en declaraciones recogidas por su sello.