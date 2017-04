The Vaccines, cabezas de cartel de un nuevo festival en salas de Madrid

Más de 140 artistas, entre los que destaca la presencia de los británicos The Vaccines, conformarán la oferta musical de True Music Festival, un nuevo festival que se celebrará en 17 salas de la capital española los días 9 y 10 de junio.

La organización del mismo, que corre a cargo de la promotora Live Nation y Ballantine's, ha anunciado hoy el grueso del cartel, que contará también con Todd Terje, Is Tropical, Digitalism DJ Set y los españoles Manel, Miss Caffeina, Carlos Sadness y WAS (We Are Scientist).

Indie, rock, hard rock, folk, rap y electrónica se alternarán en una programación que hoy ha sido anticipada al 90 por ciento y que incluirá también a artistas como Bear's Den, Belako, La Femme, La Habitación Roja, Palace, Sudara Karma, Sunset Sons o Yelle.

"Ballantine's True Music Festival se presenta como un escaparate donde disfrutar de artistas ya conocidos por el público, pero donde escuchar también por primera vez directos que seguro sorprenderán", señala la nota de prensa remitida a medios sobre referencias emergentes como Anteros, Sam Fender, Honne, Dan Croll, Youngr o The Hunna.

Los abonos, según la organización, se pondrán a la venta mañana a las 10 horas en canales oficiales como la web del festival y de la promotora a un precio de 45 euros (más gastos). Dichos abonos permitirán el acceso a todas las salas hasta completar aforo, información que estará disponible en tiempo real a través de una aplicación propia.