The Verve celebra 20 años del disco "Urban Hymns" con ediciones especiales

El grupo británico The Verve lanzará varias ediciones especiales para celebrar los 20 años de su disco "Urban Hymns", su álbum más conocido y el que le dio fama en todo el planeta gracias, principalmente, a la exitosa canción "Better Sweet Symphony".

Según informó hoy Universal Music Enterprises por medio de un comunicado de prensa, el próximo 1 de septiembre saldrá a la venta una edición remasterizada de "Urban Hymns" así como una versión doble con el álbum original junto a un disco en directo de canciones grabadas en 1997 y 1998.

Los fans más fieles de The Verve podrán optar por una edición formada por cinco discos de "Urban Hymns", que incluye rarezas, temas en vivo, un DVD en directo y un libro; o por un pack formado por tres vinilos.

Aunque la banda de britpop liderada por Richard Ashcroft había debutado en 1993 con el disco "A Storm in Heaven", fue su tercer álbum, "Urban Hymns" (1997), el que les catapultó al estrellato.

Según los datos de la discográfica Universal, este disco ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Separados poco después de lanzar "Urban Hymns", The Verve se reunieron en 2007 para una gira y al año siguiente lanzaron su cuarto álbum "Forth", pero el grupo no tuvo continuidad y los integrantes de la banda decidieron dividir de nuevo sus caminos.