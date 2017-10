La gira de Thurston Moore (Sonic Youth) visitará España en noviembre

Thurston Moore, uno de los pilares fundamentales de la influyente banda Sonic Youth, visitará España el próximo mes de noviembre dentro de una gira en la que presentará en vivo su último disco, "Rock n Roll Consciousness" (2017).

En concreto, según la nota de prensa remitida por la organizadora de sus conciertos en España, el músico estadounidense actuará el día 21 en la sala La 2 de Apolo de Barcelona y un día después en la sala Copérnico de Madrid.

En estos compromisos en vivo actuará acompañado por Steve Shelley (batería de Sonic Youth), Debbie Googe (bajista de My Bloody Valentine) y el guitarrista James Sedwards.

Las entradas se encuentran ya a la venta a un precio de 26 euros.

"Rock n roll consciousness" (Caroline International) constituye el primer material inédito de Moore desde "The best day" (2014) y, según declaró a Efe, desarrolla "la idea de una conciencia del rock and roll como igualdad y como no suscribirse a ningún patrón que promueva la violencia".

Fundador en 1981 junto a su exesposa Kim Gordon de Sonic Youth, está considerado como uno de los pioneros del rock alternativo gracias a los 15 discos de estudio junto a su extinta banda, desde "Confusion is sex" (1983) hasta "The Eternal" (2009). Previamente, Moore ya se había lanzado a editar discos en solitario con "Psychic Hearts" (1995).