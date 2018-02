Tiroteos en el desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans dejan tres heridos

Tres personas resultaron hoy heridas en dos tiroteos ocurridos durante el tradicional desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.).

La Policía de Nueva Orleans informó que los dos tiroteos ocurrieron después de que estallaran peleas.

En el primero de los tiroteos, sucedido sobre las 15:30 hora local (21:30 GMT) en las inmediaciones del céntrico Barrio Francés, una persona resultó herida de bala en la cabeza y se encuentra en estado crítico, mientras que otra quedó herida en la pierna.

En un segundo tiroteo, ocurrido una hora más tarde en la también céntrica avenida Saint Charles, un hombre de 30 años recibió varios balazos.

"Mi hija está traumatizada. No voy a volver a Mardi Gras nunca más, ya no se puede disfrutar de nada", dijo al periódico local The Times-Picayune una mujer que asistió al desfile.

"Yo sé que estas cosas pasan, pero es una locura que sea tan cerca del desfile", añadió un hombre.

El Mardi Gras es el carnaval que tiene lugar en varios estados del sur de EE.UU. con influencia francesa, siendo especialmente célebre el de Nueva Orleans.

Tras varias semanas de festividades, Mardi Gras llega hoy, el "martes graso" previo al Miércoles de Ceniza, a su cúspide.