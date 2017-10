Del Toro: Me interesa más la poesía que la mecánica del género de terror

El director mexicano Guillermo del Toro, que esta noche abre la 50 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges con su última película, "La forma del agua", ha confesado que le interesa más la poesía que la mecánica del género de terror.

En una multitudinaria conferencia de prensa, Del Toro ha dicho: "Lo que me atrae del género es la poesía, los elementos como el miedo o la sangre me atraen menos, y por eso me interesa realizar películas con la mecánica del cuento de hadas pero con la estética del terror, porque, en el fondo, hay mucha poesía oscura en el cine de horror".

"La forma del agua", con la que el director mexicano ganó el León de Oro en el último festival de Venecia, está lleno de homenajes y de citas a pie de página al cine en mayúsculas.

"He procurado siempre evitar ser posmoderno, es decir hacer referencias porque sí, y por eso los títulos que ve la protagonista en la televisión o en el cine sobre el que vive son películas cutres, porque a veces te salvan la vida películas de domingo, y mi intención era celebrar el cine, no las grandes películas; y lo mismo pasa con las canciones, que no son muy conocidas".

Para Del Toro, esta elección resulta más interesante, ya que describe mejor el mundo vital de la protagonista, que es muda.

Precisamente, el director escribió el papel de Elisa, una joven muda que trabaja como limpiadora en un centro de investigación estadounidense en los años 60, para la actriz Sally Hawkins porque vio en ella "una presencia luminosa" como en "Submarino".

La elección de Sally Hawkins responde a otra razón poderosa: "quería que la bella no fuera una princesa Disney típica, sino que hirviera huevos para desayunar o se masturbara cada mañana en la bañera, es decir lo que hacen todos; y en frente tuviera a una bestia que no se convirtiera en príncipe".

Justamente, ese 'príncipe' monstruoso, en el que el equipo de diseño trabajó durante tres años, se aleja de sus monstruos cinematográficos anteriores, busca cierto naturalismo, y cumple con tres reglas: "ser un dios, un animal y el protagonista masculino, algo muy difícil, pero el truco es que pueda ser creíble el enamoramiento de la protagonista".

Asegura Del Toro, que en "La forma del agua" vuelca toda su autobiografía, como en todas sus películas, aunque "hasta ahora todas hablaban de mi infancia, y esta es la primera que hago como adulto, la primera en la que hablo de amor, política y sexo".

No es casual que en la cinta aparezcan "un hombre espía sin una entidad propia, un gay que dibuja para una agencia de publicidad, dos limpiadoras, una muda y otra afroamericana".

Tras esos personajes hay un mensaje a esos Estados Unidos de Trump: "la película es como un ungüento para la época actual, en un momento con tanta crispación hacia el otro, mientras que en la historia del filme se plantea un diálogo".

Preguntado por la posible traslación del planteamiento de la película al caso de España y Cataluña, Del Toro señala: "es tan reciente y tan tremendo que para mí es muy doloroso verlo, pero creo que es importante que como mexicano tenga el respeto y guarde la distancia y hablar de ello sería muy banal por mi parte. Lo que tengo que decir de la relación del humano con el humano lo digo en las películas, y en este caso concreto prefiero abstenerme".

Como padrino de esta cincuenta edición del certamen, Guillermo del Toro ha dicho que Sitges ya era "mítico" antes de que él se estrenara con su ópera prima, "Cronos".

Y ha añadido que "la percepción que se tiene en Europa del fantástico es diferente de la que hay en América, pues hay un deseo de contextualizar, de construir, de hablar del fantástico con mayúsculas, hay una vocación autoral, y el terror catalán hoy tan identificable nació con un sello muy ligado a Sitges, con nombres propios como Bayona, Jaume Balagueró o DDT".

Sin descartarlo definitivamente, Del Toro ve complicado poder tirar adelante la adaptación de "En las montañas de la locura", de H.P. Lovecraft, pero lo acepta con naturalidad. "Una carrera no es una trayectoria planeada, es un accidente en cámara lenta", comenta el director mexicano, quien está en conversaciones para realizar una antología del horror en la que habrá tres historias de Lovecraft".