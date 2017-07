Van Morrison presentará nuevo disco en Madrid el 12 de diciembre

Van Morrison dará un concierto en el WiZink Center de Madrid el próximo 12 de diciembre dentro de la gira de presentación de su nuevo álbum de estudio, "Roll With The Punches", que saldrá a la venta el 22 de septiembre, ha anunciado hoy la promotora Funhouse Productions.

Ganador de seis premios Grammy, el autor de composiciones míticas como "Gloria", "Here Comes the Night" o "Brown Eyed Girl" sigue siendo, a los 72 años, un artista muy prolífico tanto en el estudio como en directo.

El año pasado editó el disco número 36 de su carrera, "Keep me singing" y acaba de pasar por el Primavera Sound de Barcelona y el BBK Music Legends Festival.